Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Pamela Anderson con le Ballet Slipper Lips negli anni Duemila

La nostalgia, che da sempre “move l’alta moda e l’altre stelle”, diceva su per giù così il finale del più celebre capolavoro della letteratura italiana, pare essere anche la protagonista delle tendenze beauty della primavera 2026: dopo aver riesumato le labbra dalla finitura opaca che hanno direzionato i trend del lontano 2016, si procede verso le profondità degli archivi per giungere sino al panorama Y2K. Ad occupare il centro della scena, adesso, sono le cosiddette Ballet Slipper Lips: labbra rosa e satinate come le scarpette di un étoile, che sembrano voler anticipare un vero e proprio rinascimento dello stile anni Duemila. Scopriamole insieme.

Labbra nude per la primavera 2026? Arrivano le Ballet Slipper Lips, proprio come negli anni Duemila

La bella stagione è ufficialmente iniziata e con essa una ventata di inedite tendenze make-up ha preso a ravvivare l’atmosfera. Così, tra una spolverata di glitter e una linea di eyeliner impeccabile, anche un nuovo trend labbra è in città. Si tratterebbe, invero, di una vecchia conoscenza: stiamo parlando delle Ballet Slipper Lips le quali, come si può facilmente intuire, traggono ancora una volta ispirazione dal magico mondo del balletto.

L’obiettivo è scovare un rossetto dalla finitura il più simile possibile a quella satinata tipica delle scarpette da ballerina, rosa e lucenti: come sempre accade, la GenZ ha preso particolarmente a cuore la causa e l’intento è stato prontamente raggiunto grazie al celebre Colour Riche di L’Oréal, non a caso nella tonalità “Ballerina Shoes”. Un prodotto, questo, che purtroppo non è facilmente reperibile per noi povere beauty addicted italiane; il che ci ha spinto verso un’accurata ricerca di alternative altrettanto valide (che abbiamo trovato, e che sono elencati a fine articolo).

I requisiti? Perché no, un rosa qualsiasi non basta: la difficile sfumatura da intercettare era un baby pink, uno leggermente lattiginoso, dunque chiaro ma non chiarissimo, freddo ma non freddissimo e dal finish luminoso, rigorosamente come il raso.

Il risultato dovrà essere familiare, quasi un déjà vu: del resto ci troviamo di fronte all’ennesima voga estrapolata dalla — tanto amata quanto odiata — estetica anni Duemila, quando il massimo del glamour era sfoggiare labbra pallide e rosee ad effetto ghiacciato. Il primato, allora detenuto da praticamente ogni It Girl dell’epoca in un intervallo che va da Pamela Anderson a Britney Spears, si otteneva spesso tamponando una piccola quantità di correttore sulle labbra, bordate di scuro a contrasto, per sigillarle infine con del gloss scintillante.

Sui social le più coraggiose hanno persino provato a replicare questa controversa tecnica e, se c’è chi è tuttora disposta a seguirne meticolosamente ogni passaggio pur di arrivare al traguardo, si è scoperto che ad oggi è sufficiente appena individuare il prodotto giusto per avere successo.

Dopotutto, come sempre accade anche nella moda a conti fatti, qualsivoglia trend arrivi dal passato prima di essere riproposto viene filtrato attraverso la lente della modernità, fino a trasformarsi in una nuova versione di sé, una 2.0. Ed è esattamente questo ciò che è accaduto anche alle Ballet Slipper Lips, attualmente più accattivanti e raffinate che mai.