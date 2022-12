Bianca Atzei incinta, inizia il conto alla rovescia: le sue parole su Instagram

Manca poco alla nascita del piccolo Noa Alexander e Bianca Atzei non potrebbe essere più felice. La cantante ha appena festeggiato il Natale con il compagno Stefano Corti e la famiglia, concedendosi finalmente un po’ di tenerezza e di relax. Qualche giorno fa era stata costretta al ricovero in ospedale e i problemi di salute hanno messo a dura prova il suo entusiasmo, ma alla fine sono stati i bei sentimenti ad avere la meglio: Bianca ha iniziato il conto alla rovescia e non vede l’ora di diventare mamma.

Bianca Atzei su Instagram dopo i problemi di salute

Quando Stefano Corti ha condiviso su Instagram il video del suo ritorno a casa, tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo. C’era lei col suo bel pancione, il volto stanco e provato ma anche la dolcezza negli occhi di chi ha visto il buio, ma è tornata a sorridere. Bianca Atzei era stata costretta al ricovero in ospedale per via di qualche problema di salute che l’ha messa a dura prova, sia fisicamente che mentalmente. Non è difficile immaginare quanto sia stato difficile per una giovane donna come lei, che si prepara a diventare mamma per la prima volta, ritrovarsi senza forze e con un unico pensiero: non deve succedere niente di brutto al bambino.

“Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni – aveva spiegato la cantante a mezzo social -. Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto”. Il peggio per fortuna sembra passato e quei giorni carichi di tristezza e preoccupazione sono ormai soltanto un ricordo.

Bianca Atzei incinta, inizia il conto alla rovescia

Adesso che può lasciarsi alle spalle i giorni più brutti, Bianca è pronta a diventare mamma per la prima volta. Non si è ancora ripresa del tutto ma ha già iniziato il conto alla rovescia: il suo Noa Alexander arriverà tra qualche settimana e sia la cantante che il compagno Stefano Corti, giornalista de Le Iene, non potrebbero essere più eccitati.

La Atzei ha condiviso una storia su Instagram in cui si mostra acqua e sapone, in tutto il suo splendore, cogliendo uno dei primi momenti di veri relax e tranquillità, dopo quanto accaduto: “Sarà che mancava tanto il mio letto super morbido, sarà che tra meno di un mese partorisco… Ma ho già dormito un paio di volte da stamattina. Colpi di sonno improvvisi… Sarà che sono più rilassata anche dopo una settimana difficile, piena di ansia”.

E poi ecco un cambio di inquadratura che scioglie il cuore: in fondo alla camera da letto ci sono già la culla e l’armadietto per il suo bambino. “La bellezza di come tutto sta prendendo forma per Noa Alexander. Quanto sono emozionata”, ha scritto a corredo dello scatto. Manca pochissimo, cara Bianca. E le tue parole non fanno altro che confermare tutta la dolcezza di una futura, giovane mamma con il cuore carico di gioia.

