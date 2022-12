Bianca Atzei torna su Instagram dopo il ricovero: il video dall’ospedale

Un periodo di grande gioia, per Bianca Atzei, nel quale non sono però mancate le preoccupazioni. L’artista di origini sarde si è presa una lunga pausa da Instagram per occuparsi della sua salute e per tornare in forma in vista del parto, al quale manca davvero poco. Sulle prime, ad aggiornare sulle sue condizioni, era stato il compagno Stefano Corti che era intervenuto per rassicurare tutti sullo stato della sua compagna. Ora a parlare è lei, proprio dal letto della Clinica Mangiagalli di Milano nella quale è ricoverata, per dare un aggiornamento del suo percorso che sta rapidamente virando verso un esito positivo.

Come sta Bianca Atzei

Ricoverata per polmonite e per altri problemi di salute, Bianca Atzei è voluta tornare sui suoi canali social per dare una serie di spiegazioni e rassicurazioni ai suoi tanti follower, ormai in apprensione da diversi giorni: “Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”.

Un momento complicato, per lei, che fortunatamente è stata perfettamente assistita da tutta l’équipe medica che ha fatto in modo che tutto si risolvesse per il meglio anche per il bambino, che ha dichiarato essere la sua assoluta priorità. Il piccolo sta bene ed è monitorato per tutto il giorno: “Lui è qui, protetto dentro la mia panciona”, ha dichiarato la Atzei, che ha anche spiegato di sentirsi molto meglio e di essere tornata a respirare con regolarità, con i valori che stanno pian piano tornando tutti normali.

L’artista è comunque ancora ricoverata e sotto stretta osservazione, nonostante il suo stato di salute sia molto migliorato dopo le cure alle quali si è sottoposta. Al parto comunque manca davvero poco, ma per questa situazione ha rischiato di non poter portare a termine la gestazione in maniera regolare e di dover dare alla luce il suo bambino in anticipo.

Bianca Atzei, la gravidanza dopo l’aborto spontaneo

Il concepimento di questo bambino non è stato di certo facile per lei, che voleva fortemente essere madre benché la natura – più volte – non sia stata dalla sua parte. A luglio, l’annuncio della felicità più grande dopo l’aborto spontaneo: Bianca Atzei è finalmente incinta del suo primo figlio. Trascorso il periodo più delicato, la coppia – che forma con Stefano Corti – ha deciso di dichiarare al mondo di essere in attesa di un bambino.

I mesi che sono seguiti sono stati tutti all’insegna delle condivisioni di ogni momento della sua giornata, fino alla partecipazione a Le Iene, in cui ha parlato proprio del suo percorso e del piccolo che sta per nascere. Il nome è già stato deciso: il primo figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti si chiamerà Noa Alexander ed è atteso tra pochi giorni.

