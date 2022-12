Bianca Atzei: “Le ansie crescono”. Il monologo sincero sulla gravidanza a “Le Iene”

Il monologo sulla gravidanza di Bianca Atzei a Le Iene è stato sincero, oltre ogni banalità. Parlare della dolce attesa significa aprirsi davvero, mostrarsi donna e futura madre. Rispetto al passato, oggi si discute della gravidanza in modo più diretto, e si cerca di approfondire gioie e dolori, a sostegno di tutte le mamme, delle ansie e delle paure che possono anche accompagnare questo periodo.

Bianca Atzei, il monologo sulla gravidanza a Le Iene

“Ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza senza pensare al dopo”. Così Bianca Atzei ha dato inizio al suo monologo a Le Iene: parole sentite, che sono arrivate al cuore di tutti, soprattutto per la sua storia, per il suo desiderio di maternità, che finalmente si è realizzato. Dopo l’aborto, la Atzei ha sofferto, insieme al suo compagno Stefano Corti.

“Cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto. E di notte, quando lui mi tiene sveglia, a volte sento le ansie che crescono. Non so a cosa andrò incontro ma per quanto possa provare a immaginarmi ogni dettaglio, so che sarà diverso da come l’ho sognato“. Le ansie sono le stesse di ogni futura mamma: ci si chiede certamente come sarà il futuro, come sarà essere finalmente genitore. E, per quanto si possa volare con la fantasia, alla fine la realtà è spesso differente.

“Non mi piace l’idea di soffrire e so che non voglio farlo. Ma anziché chiamare la ginecologa ogni ora, cerco di abbandonarmi all’idea che sarà quel che sarà e che il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla biologia, alla sorte e alla competenza dei medici”.

Bianca Atzei, il nome del figlio

La Atzei ha anche confermato il nome del figlio, che aveva in realtà già anticipato su Instagram, in uno scatto tenerissimo con Stefano Corti: Noa Alexander. Le sue parole, intense e dirette, hanno posto l’accento anche sulle paure che ogni mamma cerca di scacciare via dal cuore.

“Così quando quelle paure mi fanno visita nel cuore della notte io faccio un respiro profondo e provo a lasciarle scivolare via, ad avere fiducia, perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”. Il pensiero è andato anche alla sua prima gravidanza, a quell’aborto spontaneo che non è stato facile da superare. “Un lutto, mi sentivo già madre”, aveva detto.

Bianca Atzei, il look a Le Iene

L’ultima puntata de Le Iene del 2022 è andata in onda il 13 dicembre. Per l’occasione importante, la Atzei ha voluto indossare un abito davvero meraviglioso: dopo il topless con il pancione, sul palco de Le Iene è stata consigliata da Paola De Cegli. Ha optato dunque per un abito color cipria, firmato da Alberta Ferretti.

Uno slip dress di seta davvero indimenticabile, con gonna morbida, spalline sottili e reggiseno a balconcino. All’abito mozzafiato ha abbinato dei sandali firmati da Pollini. L’acconciatura, invece, piuttosto morbida: ha preferito lasciare i capelli sciolti, con qualche onda. Davvero indimenticabile.