Bianca Atzei incinta, posa nuda col pancione su Instagram

Manca ormai poco alla nascita del suo primo figlio e Bianca Atzei non potrebbe essere più bella. E no, non ci riferiamo certo ai suoi grandi occhi azzurri da cerbiatta o al suo sorriso dolcissimo – quelli sono lampanti -, piuttosto allo sguardo e alle movenze di una donna che nella gravidanza ha conosciuto una parte di sé inedita. Le responsabilità, la cura di sé e del proprio corpo, le energie per continuare a lavorare incessantemente superando anche i piccoli fastidi tipici di questi mesi. Posa nuda col pancione su Instagram, la splendida Bianca, immortalata da un maestro che ha saputo cogliere tutto questo nella più pura semplicità.

Bianca Atzei posa nuda col pancione

Mettersi a nudo, in tutti i sensi. Così Bianca Atzei ha stupito i suoi tanti follower di Instagram, condividendo dal nulla uno scatto che la ritrae come una contemporanea Madre Natura nel fiore degli anni. A 35 anni sta portando avanti la sua prima gravidanza, in dolce attesa di un maschietto come ha rivelato a Verissimo. Notizia che ha accolto insieme al compagno Stefano Corti (giornalista de Le Iene) con una gioia immensa, dopo un periodo che non è stato affatto facile.

Per Bianca e Stefano c’era stato un vero colpo di fulmine, nonostante le prime incertezze di lei, e avevano capito praticamente da subito che non ci sarebbe stato più un “io”, ma un “noi”. Il desiderio di allargare la famiglia li accomunava, tra le varie cose, ma come spesso capita anche alle coppie più giovani hanno dovuto affrontare il lutto e la sofferenza per l’aborto spontaneo della cantante.

Uniti più che mai, ci hanno riprovato e il risultato è immortalato alla perfezione nello scatto condiviso dalla Atzei: una donna in bianco e nero ma che ha mille colori dentro di sé, gli stessi che esprime ogni volta che intona i suoi brani. Una donna con luci e ombre, come tutte noi, ma che guarda dritto davanti a sé con lo sguardo fiero di un’Amazzone e cinge il suo pancione con una morbidezza e una dolcezza che farebbero sciogliere come neve al sole anche il cuore più gelido.

Chi ha realizzato l’incredibile foto di Bianca Atzei

“Gli 8 mesi più belli della mia vita immortalati da un grande maestro, un grande artista”, ha scritto Bianca Atzei a corredo della foto condivisa su Instagram. L’uomo in questione è Piero Gemelli, un nome altisonante nel panorama artistico italiano e conosciutissimo dagli addetti ai lavori (e non solo). Architetto, scultore, direttore artistico, regista e in ultimo – ma non per importanza – fotografo, con alle spalle lavori di prestigio per Tiffany, Montblanc, Vogue e modelli del calibro di Roberto Bolle, Monica Bellucci e Carla Bruni (solo per citarne alcuni).

Si dice che una donna incinta sia di per sé bellissima, che risplenda di una luce unica. Ma è pur vero che ci vuole una grande sensibilità, oltre che maestria, per trasferire tutto questo in un ritratto e renderlo lampante a chiunque lo veda.

La fotografia di Bianca Atzei è un inno alla vita nella sua forma più dolce, il modo più bello per un countdown che è ormai quasi agli sgoccioli per la cantante sarda. Non ci resta che attendere il lieto annuncio!