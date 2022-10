“Verissimo”, Bianca Atzei incinta svela il sesso del bebè

Bellissimi, felici e innamorati: Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati ospiti nel salottino di Verissimo per una dolce (e spiritosissima) intervista di coppia. E, con una splendida sorpresa, insieme hanno rivelato il sesso del bebè che stanno aspettando, regalando una grande emozione al pubblico.

Bianca Atzei e Stefano Corti, storia di un amore meraviglioso

Lei è una cantante di grande successo, lui un conduttore di talento dalla verve comica incredibile: insieme, formano una coppia strepitosa. Bianca Atzei e Stefano Corti si sono concessi una lunga intervista ai microfoni di Verissimo, una chiacchierata costellata di aneddoti divertenti e battute che hanno conquistato il pubblico in studio. Così, tra una risata e l’altra, hanno raccontato la loro splendida storia d’amore. Dal primo incontro, avvenuto durante un concerto, alla prima vacanza insieme, è un vero turbinio di emozioni quello che hanno regalato a Silvia Toffanin.

“Io ero molto frenata, restia. Avevo trovato un equilibrio nella mia vita” – ha rivelato Bianca, parlando del momento in cui è scattata la scintilla con Stefano. Ma lui è riuscito a conquistarla, facendo breccia nel suo cuore con grande simpatia, e ormai da qualche anno sono inseparabili. Dopo pochissimo tempo hanno iniziato a convivere, decisi a mettere alla prova sin da subito il loro amore. E già dal primo momento hanno avuto il desiderio di allargare la famiglia. “Le cose bisogna farle quando c’è la passione, quando ci si ama. Ci sentivamo così” – ha rivelato la Atzei.

Purtroppo, la vita li ha messi di fronte ad un grande dolore: proprio nel momento di più grande gioia, quando avevano scoperto di essere in dolce attesa, la cantante ha vissuto un aborto spontaneo. La sofferenza li ha solamente resi più uniti, e dopo qualche mese hanno ricominciato a cercare un figlio. La cicogna non si è fatta attendere troppo, e oggi la coppia sta aspettando un bebè, con grandissima emozione. Bianca Atzei è al sesto mese di gravidanza, presto stringerà tra le braccia questo bimbo tanto atteso e amato sin dal primo momento.

Bianca Atzei, il sesso del bebè

A questo proposito, fino ad ora Bianca e Stefano avevano deciso di non rivelare il sesso del loro bebè. Ma nel salottino di Verissimo hanno finalmente rotto il silenzio, con una bella sorpresa: “Fino a poco tempo fa non volevamo saperlo, ma alla fine non abbiamo più resistito, la curiosità era troppa” – ha svelato la cantante. Il suo compagno ha portato in studio una piccola scatola regalo, e la Atzei l’ha aperta estraendone un orsetto di peluche con un fiocco azzurro. Presto, dunque, avranno un bellissimo maschietto. Ma il nome è ancora un segreto.

Cosa riserverà loro il futuro? Bianca sogna un matrimonio romantico, ma a quanto pare Stefano Corti non è ancora venuto a patti con questa idea. “Per il matrimonio vediamo più avanti, adesso iniziamo a partorire” – ha affermato la Iena, suscitando molta ilarità (come se fosse lui, in effetti, a dover dare alla luce un bimbo). Ed è puramente la verità: c’è tempo per pensare alle nozze, ma adesso devono godersi il momento. “Posso dire che mi sta regalando la cosa più bella della mia vita, quindi non chiedo altro” – ha concluso la cantante accarezzandosi il pancione, con un’immensa commozione negli occhi.