Bianca Atzei incinta: su Instagram si mostra senza veli (ed è strepitosa)

La gravidanza le dona tantissimo: Bianca Atzei si è mostrata in uno scatto senza veli su Instgram con la pancia in bella vista ed è strepitosa. La cantante ha da poco annunciato di essere in dolce attesa e la sua gioia è palpabile dalle immagini e dalle parole che pubblica attraverso i social.

Bianca Atzei, lo scatto senza veli: incinta e strepitosa

Una foto in piscina, sullo sfondo l’acqua azzurra, il cielo turchese e il verde della natura. Ma a colpire è Bianca Atzei, il suo sorriso che sprizza felicità, il suo corpo che piano piano sta cambiando e che mostra le prime curve della gravidanza. Il pancino è in bella mostra di profilo, a coprire il seno un cappello di paglia, indosso solamente un micro slip del costume.

La cantante è spettacolare: i capelli sono lasciati selvaggi e umidi sulla schiena, il corpo racconta di un’attesa speciale che ha svelato da pochissimo tempo e che la rende radiosa più che mai.

Una felicità ritrovata, dopo l’aborto spontaneo che lei stessa aveva raccontato, per Bianca Atzei e Stefano Corti che – dall’annuncio – stanno condividendo moltissimi scatti di questi momenti speciali.

E non è l’unica tra le vip ad aver pubblicato immagini senza veli durante la gravidanza, foto che diventano la celebrazione del cambiamento totale che avviene in questo periodo particolare della vita di una donna. Lo ha fatto Belen Rodriguez, durante l’attesa di Luna Marie, con una foto in bianco nero pazzesca, lo aveva fatto Paola Caruso qualche anno prima. Ma ci sono anche attrici di Hollywood o personaggi dello showbiz internazionale che hanno mostrato tutta la bellezza della gravidanza con indimenticabili copertine, come quella di Demi Moore del 1991 in uno scatto di Annie Leibovitz per Vanity Fair.

Bianca Atzei, l’annuncio della gravidanza dopo il dolore

L’annuncio della gravidanza di Bianca Atzei è arrivato tramite Instagram, un dolcissimo post in cui si vede il suo compagno Stefano Corti baciarle il pancino. Ad accompagnare l’immagine parole potenti, che raccontano di un desiderio a lungo rincorso: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”.

Una felicità grandissima per la coppia che è passata attraverso il dolore di un aborto spontaneo. Una ferita interiore della quale aveva parlato in una lunga lettera pubblicata attraverso i social e sulla quale era poi ritornata in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo.

“Ho sempre desiderato avere una famiglia – aveva raccontato – . Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice. Dopo l’interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo”.

Un percorso tortuoso e difficile. Ma oggi la felicità è tornata perché quel desiderio si è trasformato in realtà. E la gioia di vedere il proprio sogno crescere è palpabile dalle immagini che Bianca Atzei condivide sui social.