“Ti cullano le onde del mare”. Bianca Atzei al mare con il pancione: la foto su Instagram

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Un bellissimo inno alla maternità, alla gioia di una vita che cresce in grembo: Bianca Atzei ha voluto condividere con i suoi fan le prime foto della sua vacanza al mare, e ormai il pancione non lo si può proprio più nascondere. Sono passati pochissimi giorni da quando ha dato la lieta novella, aspettando probabilmente che trascorressero i primi e più delicati mesi di questa attesissima gravidanza. Ma ora la cantante sfoggia con orgoglio e tenerezza le sue curve sempre più morbide, cullando dolcemente il suo bimbo.

Bianca Atzei, le bellissime foto del pancione

Felice e sorridente, Bianca Atzei ha lasciato la sua casetta milanese per tornare nell’amata terra sarda in cui affondano le sue radici, ma stavolta non è sola. Con lei, un pancione bellissimo che ormai è impossibile da nascondere: la cantante sta vivendo un’emozione incredibile, che forse voleva condividere da tempo con i suoi fan. Sulla splendida spiaggia di Orosei, in una cornice da sogno, si è concessa qualche giorno in pieno relax assieme al suo compagno Stefano Corti e ha finalmente pubblicato alcune foto delle sue curve che si fanno giorno dopo giorno più evidenti.

“Oggi ho voluto farti cullare dalle onde del mare… Non vedo l’ora di mostrartelo” – ha scritto Bianca in didascalia, una tenerissima dedica d’amore al suo bambino che ancora riposa in grembo. E gli scatti sono uno più bello dell’altro: l’artista, con un graziosissimo bikini viola e un pareo coordinato, si rinfresca un po’ in acqua e poi immortala il pancione dall’alto, orgogliosa di queste rotondità dolcissime. Non poteva ovviamente mancare un selfie di coppia a completare l’album di famiglia. Ma è già tempo di voltare pagina.

Subito dopo aver scattato queste foto, Bianca e Stefano sono partiti per Capri: è questa la nuova tappa della loro vacanza, fatta di tante giornate al sole e di qualche piccolo capriccio che il futuro papà non può proprio fare a meno di esaudire. Come le subitanee voglie che sembrano colpire la Atzei (solo qualche giorno fa, come raccontato dal suo compagno, ha improvvisamente sentito l’urgenza di mangiare delle lasagne nonostante le temperature roventi, ma d’altra parte come biasimarla?).

Bianca Atzei e Stefano Corti, la storia d’amore

Cantante di grande successo, Bianca Atzei ha avuto una vita sentimentale un po’ travagliata. Dopo essere stata legata a Max Biaggi, al quale era rimasta vicina nella lunga ripresa da un bruttissimo incidente, aveva annunciato la fine della loro storia d’amore. Ma nel 2019 ha ritrovato il sorriso accanto a Stefano Corti, uno dei più famosi inviati de Le Iene. Una relazione, questa, che è subito diventata qualcosa di serio. Tanto che, nel giro di poco tempo, entrambi hanno deciso di fare il grande passo e cercare un figlio.

Bianca ha vissuto la sofferenza di un anno di tentativi a vuoto, e poi la gioia di un test positivo dopo aver ricorso alla procreazione assistita. Ma lo scorso autunno ha rivelato di aver perso il bambino che portava in grembo, un dolore immenso che niente potrà mai guarire. La cicatrice, tuttavia, si può rimarginare. E oggi, con un bellissimo pancione che simboleggia la vita, la Atzei è più felice che mai. Il suo sogno di diventare mamma è ormai ad un passo, presto potrà stringere il bimbo tanto atteso tra le sue braccia.