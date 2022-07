“Ti aspettiamo”. Bianca Atzei è incinta: l’annuncio su Instagram

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti sono in attesa del loro primo figlio, o figlia. A lungo la coppia ha cercato di allargare la famiglia: da tempo, hanno coltivato questo sogno e desiderio. Dall’indiscrezione, condivisa da Pipol, si è giunti all’ufficializzazione in meno di poche ore: la Atzei ha voluto condividere la lieta novella su Instagram, scrivendo parole dolcissime in merito. Dopo purtroppo l’aborto spontaneo, reso noto a ottobre del 2021, Bianca e Stefano stanno finalmente per diventare genitori.

Bianca Atzei è incinta: il dolce annuncio su Instagram

Solamente a ottobre del 2021, Bianca Atzei si era raccontata a Verissimo. Le sue parole erano state incredibilmente forti e dolorose al contempo. Il desiderio di un figlio non l’ha mai abbandonata, e con coraggio ha voluto parlare del suo aborto spontaneo. Lo aveva fatto nel salotto di Silvia Toffanin, oltre che in una lunga lettera su Instagram, diretta ai suoi follower e non solo: soprattutto, a tutte le donne che hanno dovuto affrontare una situazione simile.

Forse è per questo che il suo annuncio, dopo qualche mese dalla tempesta che ha dovuto passare insieme al compagno Stefano Corti, è tanto potente. “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”. Una promessa di incredibile bellezza, una promessa destinata a durare per sempre, nei confronti di una vita che sta per nascere.

Ad anticipare la notizia della gravidanza è stato Pipol TV, che ha condiviso l’informazione: la coppia, che sta insieme da più di due anni, è riuscita finalmente a poter dare questo dolce annuncio, ancora, di nuovo, forti e meravigliosi, ma soprattutto bellissimi. Naturalmente, Bianca e Stefano non hanno potuto esimersi dall’ufficializzare la gravidanza su Instagram. E lo hanno fatto insieme, in uno scatto pieno di bellezza.

Bianca Atzei e Stefano Corti: la storia d’amore e il desiderio di un figlio

La Atzei e Corti non hanno rinunciato al loro sogno. Lo hanno coltivato, hanno affrontato il dolore, la sofferenza più grande. “Bisogna solo andare avanti. Sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello perché ho sempre sperato. Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma“, ed è proprio nelle parole di Bianca che ora, dopo l’annuncio della sua gravidanza, non possiamo proprio non ritrovarci.

“Questa cosa ci ha unito di più, abbiamo voglia di riprovarci e diventare genitori”. No, non si erano affatto arresi. Bianca ha ammesso che proprio Stefano è stato fondamentale per la ripresa, che le ha trasmesso forza, coraggio. “Lo stimo tantissimo”. E ora il sogno, come si dice nelle favole, diventa realtà.

Il sostegno dei vip

Sotto il post su Instagram di Bianca Atzei sono stati tantissimi i messaggi di sostegno dei vip e degli amici. “Felice per voi, Bianca”, ha scritto Elena Santarelli. “Piango, noi sappiamo, ti voglio bene”, ha commentato Beatrice Valli. E ancora cuori, felicitazioni, congratulazioni per uno dei momenti più belli per la vita di una coppia. E ovviamente ci uniamo anche noi nell’augurare solo il meglio a quest’amore e a questa vita che nascerà.