Bianca Atzei al battesimo del figlio copia la Blasi, ma il look non convince

Sul web non si può mai star tranquilli, neppure in un giorno di religiosa festa come quello del battesimo del proprio figlio. Lo ha imparato a sue spese Bianca Atzei che, sul suo profilo Instagram, è stata vittima di commenti a dir poco acidelli e la colpa è anche del compagno.

Il look scelto dalla cantante non ha convinto i suoi follower, che le criticano l’eccesso di chirurgia estetica, mentre il compagno, la iena Stefano Corti, ha gelato tutti con una battuta fuori luogo e decisamente priva di garbo, a tratti anche piuttosto maschilista.

Bianca Atzei, la copia mora di Ilary Blasi?

Non si può dire che non abbiamo provato a raggiungere un aspetto formale e raffinato Bianca Atzei e Stefano Corti. Alla cerimonia per il battesimo del figlio Noa Alexander, celebrato a Casa Rampollina, bella villa sulle rive del Lago Maggiore, lui ha indossato un estivo completo in lino color nocciola. Lei era in tinta, con un fasciante abito in seta color cacao.

Atzei ha concluso il look con un’acconciatura semplice e raffinata, un morbido chignon basso, e un make-up naturale, sui toni caldi, in tinta con l’abito. Quello che, però, proprio non è piaciuto ai fan è stato il volto della cantante, troppo simile a quello della conduttrice dell’Isola dei Famosi. “Se si fa bionda, è uguale a Ilary Blasi… Ormai, tutte finte!” ha commentato un aggressivo fan, ricevendo parecchi like di consenso.

L’imbarazzante battuta di Stefano Corti

Il commento che più ha fatto discutere, tuttavia, non è stato quello del maleducato follower ma, a gran sorpresa, quello del papà stesso del piccolo Noa. Pensando di complimentarsi per la bellezza della compagna, forse credendosi simpatico e affettuoso, il conduttore televisivo ha scritto: “Quattro anni fa io ti battezzai per la prima volta!”

Agghiacciante battuta che farebbe nascere smorfie di biasimo anche dentro lo spogliatoio di una squadra di calcetto e che, giustamente stavolta, non è sfuggita agli utenti del web. C’è chi ha provato a rimettere in riga l’imbarazzante papà e chi, senza troppi peli sulla lingua, ha scritto: “Che uomo banale. Povero bimbo, costretto quando capirà a ridere delle battutacce stile anni ’80 di un vecchio padre convinto di far ridere!”

Anche la bomboniera lascia perplessi

Se il look è elegante, insomma, la raffinatezza non sembra essere stata tra gli invitati al battesimo del primogenito di Atzei e Corti. Anche la bomboniera donata agli invitati ha suscitato più di qualche sorriso. Si tratta di una ben poco discreta statuina alta oltre 20 cm e raffigurante una madre intenta ad abbracciare il figlio. Dal volto stilizzato di lei, sporge quello del padre, con la mano poggiata sulla spalla della genitrice.

I gusti son gusti e quel che è bello è quel che piace. Chi siamo noi per giudicare il viso, il look o le bomboniere altrui. L’unico consiglio che si può dare, in un mondo di leoni da tastiera sempre pronti all’attacco, è scegliere con cura ciò da condividere sui social. Sulla battuta di Corti, invece, nessuna pietà.