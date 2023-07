Bianca Atzei, il primo bikini da mamma è coloratissimo e sensuale

Fonte: IPA Bianca Atzei, il costume è della taglia sbagliata

C’è chi ancora suda in ufficio, chi è alle prese con i preparativi della partenza e chi, invece, è già arrivato alla meta e si gode le tanto agognate vacanze estive. All’ultima categoria appartiene Bianca Atzei che, al mare in compagnia del figlioletto Noa, sfoggia un bel due pezzi coloratissimo e dalle forme giuste per soddisfare le esigenze delle neomamme. Una bella ispirazione per il prossimo weekend sul bagnasciuga, a patto di azzeccare la taglia giusta…

Bianca Atzei, al bikini serviva una taglia in più

Seguendo il trend balneare delle celebrità italiane per l’estate 2023, anche Bianca Atzei, intenta a godersi la gioia della prima estate al mare del piccolo Noa (il primogenito nato lo scorso febbraio), sfoggia un costume due pezzi all’insegna del colore. Si tratta di una creazione del brand Reina Olga, in un’allegra fantasia floreale, dal prezzo di 170 euro.

Il modello è l’ideale per le neomamme. Mentre lo slip a laccetti riprende la moda anni ’90, legandosi alto sui fianchi (l’ideale per slanciare le gambe e valorizzare i fianchi); il top da legare al collo è equipaggiato di un saldo ferretto a sostegno del seno, proprio quel che serve per contenere le curve della maternità con comodità, senza la preoccupazione di perdere pezzi mentre si gioca con i bimbi.

La cantante sarda, insomma, si offre come ottimo esempio per le mamme al mare che, guardando le sue belle foto in posa sul lettino, si ricorderanno anche che il bikini è sempre meglio provarlo prima di acquistarlo, per non cadere nello stesso errore di Atzei. Il suo top è della taglia sbagliata, troppo piccolo per le sue forme, si solleva sul torace lasciando la parte inferiore del seno scoperta. Scelta forse sensuale, ma non di certo pratica per chi al mare non va solo per scattarsi un selfie. E se proprio la si vuol replicare, meglio scegliere un modello senza ferretto.

Gli incommentabili commenti di Stefano Corti

Ciò che più disturba nel post di Bianca Atzei, ben più di quegli utili centimetri di stoffa mancante, è il commento del compagno Stefano Corti. Sempre immancabile nel feed della sua bella, la iena si lascia spesso andare a battute che di divertente hanno ben poco. Tristemente indimenticabile la sua uscita in occasione del battesimo del figlio, stavolta non arriva a tanto ma ce lo saremmo comunque evitato volentieri. “Anche meno che non ci sono” scrive e noi, a differenza sua, non commenteremo, torniamo a parlare di costumi.

Moda mare 2023: è tornato il ferretto

Il costume scelto da Bianca Atzei è decisamente alla moda. Il modello scelto dalla cantante racchiude due delle tendenze più cool di quest’estate. A cominciare dalla fantasia, coloratissima, vistosa ed esagerata, proprio come si è visto sulle passerelle dell’ultima Fashion Week. Le più coraggiose oseranno con stampe anni ’80, le più romantiche preferiranno i fiori, proprio come Bianca.

Il secondo trend che si ritrova nel bikini di Bianca Atzei è il ferretto. Uscito dalle collezioni mare da un po’ di tempo, quest’anno è tornato prepotentemente sulla scena e non possiamo che gioirne. Perché, oltre a essere particolarmente sensuale e femminile, il top con ferretto – a differenza del classico triangolo – offre un sostegno decisamente più saldo, specie per le donne dal seno più abbondante. Anche loro, finalmente, potranno giocare a beach volley concentrandosi solo sulla partita.