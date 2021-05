Belen Rodriguez mostra il pancione (quasi) senza veli su Instagram

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

La gravidanza ti fa (ancora) più bella: sicuramente un’affermazione verissima se si guarda agli scatti che condivide Belen Rodriguez, ormai verso la fine dell’attesa della piccola Luna Marie.

La showgirl e modella ha pubblicato una nuova immagine su Instagram, un meraviglioso ritratto in bianco e nero realizzato dal fotografo Joseph Cardo, in cui la si vede posare di profilo, coperta solo in alcuni punti da un velo bianco e con la pancia in evidenza. Splendida, con i capelli sciolti, lasciati mossi e lo sguardo che punta all’obbiettivo della macchina fotografica. Ad accompagnare lo scatto postato sul suo profilo Instagram la frase : “The Moon inside”, ovvero “La Luna dentro”. Ed è proprio Luna Marie il nome che la showgirl e il suo compagno Antonino Spinalbese hanno scelto per la loro primogenita, la seconda figlia per Belen che ha già Santiago avuto dall’ex Marito Stefano De Martino.

E sono stati tantissimi i like e i commenti per la foto che ha condiviso. Dall’annuncio della gravidanza, arrivato dopo che da tempo si rincorrevano le voci della dolce attesa, Belen ha iniziato a condividere numerosi scatti e a raccontare ai suoi follower come procede la dolce attesa. Attraverso le Storie e nelle immagini su Instagram ha mostrato alcuni momenti speciali vissuti nel corso dei mesi. Mentre è stato nel salotto di Verissimo che, durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha confermato di essere in attesa di una bambina e ha svelato il nome Luna Marie. Non si conosce, invece, la data presunta del parto che però non dovrebbe essere molto lontano.

Per lei questo è un periodo di grande felicità: tra l’amore per il suo compagno, al quale non manca di dedicare parole speciali anche attraverso i social, fino alla gioia dell’attesa della piccola Luna Marie. E anche Antonino Spinalbese si è di recente lasciato andare a parole piene d’amore per la compagna nel corso di un’intervista su Gianelli – La serie: “Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente”, ha detto.