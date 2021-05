Belen, parla Antonino Spinalbese: “Mi ha rubato il cuore e la mente”

editato in: da

Belen alle Maldive: bikini, pancione e Antonino Spinalbese

È un periodo felicissimo per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la coppia non vede l’ora di abbracciare la piccola Luna Marì, che nascerà questa estate. E nell’attesa dell’arrivo della loro bambina, la showgirl argentina e il compagno si godono gli ultimi momenti “a due”.

Per la prima volta Antonino Spinalbese ha voluto dire la sua sul rapporto con la Rodriguez dopo mesi di silenzio. Anche se a parlare ci sono sempre stati i loro romantici scatti sui social e i video pieni di complicità, questa volta l’hair stylist ha raccontato in una lunga intervista su Granelli-La serie del loro rapporto speciale.

Nella chiacchierata Spinalbese ha svelato che Belen Rodriguez è una donna dolcissima, fantastica e che il loro è un amore puro, vero e sincero:

Sono stato molto fortunato. Belen ha buttato fuori quello che avevo dentro di me, ha creduto in me. Lei mi ha dato il coraggio di buttarmi. Mi ha dato la grinta. E io la ringrazierò sempre. Mi ha rubato il cuore e la mente.

Grazie alla relazione con la showgirl argentina, Antonino ha confessato di aver lasciato il lavoro da parrucchiere che non gli regalava più stimoli come un tempo. E ha trovato il coraggio per dedicarsi ad altri interessi, come la fotografia e la moda, con l’intento di coltivare i suoi sogni:

Ho iniziato a disegnare abiti unisex, a breve andremo a selezionare i tessuti. Non sono solo un fotografo. Instagram, ad esempio, mi ha dato la possibilità di mettere insieme un po’ tutte le mie passioni.

Nel frattempo Spinalbese si prepara a diventare papà per la prima volta: solo qualche giorno fa la showgirl ha condiviso un video in cui mostrava l’ultima ecografia di Luna Marì e tutta l’emozione del compagno.

Antonino infatti non è riuscito a trattenere il suo stupore nel vedere la bambina, rimanendo commosso alla vista di un piccolo sorriso che la piccola ha regalato a mamma e papà durante l’esame medico.

La gravidanza procede per il meglio e anche Santiago – il figlio che Belen ha avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino – sembra essere al settimo cielo: la showgirl giunta alla 27esima settimana di gestazione e ormai manca davvero poco alla nascita della piccola Luna Marì.