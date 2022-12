Bianca Atzei, dopo la paura torna a casa: Natale in famiglia aspettando Noa Alexander

È tornata a casa dopo giorni di paura Bianca Atzei, la cantante infatti era stata ricoverata in ospedale per una polmonite e altri problemi di salute. Ora il Natale sarà in famiglia aspettando Noa Alexander, il suo primo figlio. Durante questo periodo si era presa una comprensibile pausa da Instagram, ragione che aveva portato anche i suoi tanti fan e follower a preoccuparsi. Era stato inizialmente l’intervento del compagno Stefano Corti a spiegare cosa stava accadendo, in seguito lei dal letto di ospedale.

Ora l’inviato de Le Iene e suo compagno ha pubblicato una nuova storia su Instagram in cui mostra che Bianca è ritornata a casa. Un bellissimo regalo di Natale per la famiglia e per tutti coloro che le vogliono bene.

Bianca Atzei, il ritorno a casa dopo il ricovero

Stare male durante la gravidanza fa paura, perché, oltre a preoccuparsi per la propria salute, il timore più grande viene rivolto alla vita che sta crescendo nella pancia. Bianca Atzei lo ha vissuto sulla propria pelle e ora può lasciarsi questi brutti momenti alle spalle, perché è tornata a casa e anche in tempo per passare il Natale in famiglia.

Ad annunciarlo Stefano Corti: il compagno, attraverso una storia Instagram, ha mostrato con la sua consueta ironia la cantante.

Nel breve video si vede l’inviato de Le Iene mostrare i pacchi sotto l’albero e poi riprendere Bianca che sorride alla telecamera. Una gioia grandissima perché significa che sta meglio e che può rilassarsi nell’attesa della nascita di Noa Alexander che, a quanto pare, dovrebbe essere prevista per le prossime settimane.

“Questo alberello è pieno di doni – si sente nel video – ma il dono più importante è tornato a casa. Va che paccone”, si sente dire Corti mentre la sua mano indica la compagna. E infine aggiunge “Ciao, bentornata”. Lei sorride e manda un bacio.

La gioia è tanta ed entrambi non la nascondono, anche perché Noa Alexander è il figlio che loro hanno desiderato tantissimo e che è arrivato dopo una grande sofferenza quella di un aborto spontaneo.

Bianca Atzei, che problemi di salute ha avuto

Quelli passati sono stati giorni di grande apprensione per Bianca e il suo bimbo. Dopo il silenzio era stato Stefano Corti a intervenire attraverso il suo profilo Instagram per far sapere cosa stava accadendo. Poi, due giorni dopo, la cantante era tornata sul social e aveva aggiornato i suoi tanti fan su come stava e quali problemi di salute ha dovuto affrontare. “Ho passato giorni complicati – aveva scritto – , con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”.

Assistita dall’equipe medica della Clinica Mangiagalli di Milano, che si è presa cura di lei e del suo bambino, Bianca ora sta bene ed è tornata a casa. E adesso è il momento di prepararsi all’arrivo del suo bambino.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.