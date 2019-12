Bianca Atzei incinta di Stefano Corti: l’inviato delle Iene rompe il silenzio

editato in: da

Stefano Corti rompe il silenzio dopo i gossip su una gravidanza di Bianca Atzei. Nei giorni scorsi alcune fonti avevano parlato dell’arrivo di un figlio per la coppia formata dalla cantante e dall’inviato delle Iene. Il settimanale Diva e Donna aveva riferito che la coppia era al settimo cielo e che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi voleva custodire ancora per un po’ il segreto.

A rispondere ai pettegolezzi in queste ore ci ha pensato lo stesso Stefano Corti che ha scritto un post su Instagram che lascia poco spazio alle interpretazioni. “Ormai la notizia è su tutti i giornali – ha scritto la iena, ironizzando -, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!”.

Bianca Atzei dunque non è incinta e la cantante, almeno per ora, non diventerà mamma. La relazione con Stefano Corti, nel frattempo, procede a gonfie vele. La coppia in questi giorni di festa si è concessa una vacanza in Madagascar, fra mare, gite in barca e tanto sole. Poco prima la star de Le Iene era volata a Marsiglia per incontrare il figlio.

Stefano infatti è già papà di Gabriele, nato da una relazione passata. Prima di incontrare Bianca ha inoltre vissuto una love story con Veronica Ruggeri, conduttrice de Le Iene. “Buone feste a tutti quei genitori separati che si trovano lontani da casa – aveva scritto Corti, postando una foto in un parcheggio -, lontani dai posti in cui vorrebbero essere, lontani dai familiari e dagli amici. Persone che si ritrovano a chiudere i pacchetti regalo in un parcheggio per non dare fastidio a casa di gente più distante che mai, solo per un abbraccio dei loro figli”.

A commentare la dedica commovente tanti fan, ma soprattutto la Atzei, che aveva scritto: “Sei un padre meraviglioso, sono orgogliosa di te amore mio”. La cantante, reduce dall’addio a Max Biaggi, dimenticato grazie all’Isola dei Famosi e all’amicizia con Jonathan Kashanian, sembra aver finalmente trovato l’uomo della sua vita.