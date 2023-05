“Un passo dal cielo 7”, che tragedia: tutto va a rotoli e salta l’appuntamento di giovedì

Un passo dal cielo 7 aggiunge un altro successo di stagione con la puntata Nido d’amore andata in onda giovedì 4 maggio in prima serata su Rai 1, anche se incombe la tragedia sui protagonisti, specialmente per Carlotta (Serena Iansiti) e Vincenzo (Enrico Ianniello). Ma intanto l’appuntamento del giovedì salta. Infatti gli ultimi episodi sono stati anticipati a domenica 7 e lunedì 8 maggio.

Un passo dal cielo 7, altro trionfo

Un passo dal cielo 7 trionfa ancora. La puntata di giovedì 4 maggio che ha visto la partecipazione straordinaria di Massimiliano Ossini nel ruolo di Doc si aggiudica ancora una volta il titolo di trasmissione più vista della serata, interessando 3.841.000 spettatori pari al 22.1%, proprio mentre il Napoli vinceva lo Scudetto. Niente ferma la squadra di Nappi, anche se per il povero Vincenzo i tempi sono molto bui.

Un passo dal cielo 7, è il dramma

Infatti, mentre segue un caso di omicidio viene sospeso dal servizio perché accusato di aver ferito un uomo disarmato. Mentre la carriera di Nappi sta andando in frantumi, Carolina è sempre più tormentata per il tradimento che ha consumato con Hans. Lei subisce pressioni da tutti, dall’amante che la minaccia di rivelare tutto a Vincenzo, da Eva (Rocio Muñez Morales) che da amica le suggerisce di raccontare tutto al fidanzato perché non può andare all’altare con un tale peso. Alla fine Carolina (Serena Iansiti) cede e confessa il suo errore a Vincenzo. È il dramma. Nappi non riesce ad accettarlo e il matrimonio salta. Amarezza e delusione sono i sentimenti che serpeggiano.

Ma lui non è il solo a soffrire per amore. Anche sua sorella Manuela (Giusy Buscemi) quando pensa di aver trovato finalmente la felicità con Gregorio, tutto crolla. Lo scultore viene a sapere chi è lei veramente: la donna che ha causato la morte di sua moglie e così la caccia di casa. Insomma un disastro su tutti i fronti. “I segreti uccidono”, continuano a ripetere i protagonisti. E pare proprio che sia così.

Un passo dal cielo 7, salta l’appuntamento

Tutto dunque sembra andare a rotoli. Ma l’attesa per capire che ne sarà del destino dei protagonisti di Un passo dal cielo 7 sarà meno lunga del solito. Infatti, la fiction salta il consueto appuntamento del giovedì sera. Gli ultimi due episodi di stagione andranno in onda domenica 7 e lunedì 8 maggio. Un cambio di palinsesto per dare spazio all’Eurovision che quest’anno si tiene a Liverpool alla presenza di Re Carlo e della Regina consorte Camilla.