“Un passo dal cielo 7”, anticipazioni: arriva Massimiliano Ossini e conquista tutti

Massimiliano Ossini conquista Un passo dal cielo 7. Il presentatore approda nella fiction di punta di Rai 1 nei panni di Doc e ha già conquistato tutti. Anche Giusy Buscemi, ossia Manuela Nappi.

Massimiliano Ossini sbarca a Un passo dal cielo 7

L’appuntamento è per giovedì 4 maggio su Rai 1 dalle 21.30: nella puntata di Un passo dal cielo, Nido d’amore, Massimiliano Ossini realizza il suo sogno di diventare attore. Dunque, continua la stagione d’oro di Massimiliano Ossini che dopo aver chiuso in crescita l’edizione 2022/2023 di Linea Bianca, prosegue con la sua nuova Uno Mattina, in onda tutti i giorni alle 8.55 sulla prima rete Rai. Ossini, ormai amato volto Rai del mattino, regala da settembre 2022, dal lunedì al venerdì, sorrisi e ottimi risultati con la sua “rivoluzione gentile”, grazie a temi di attualità, lifestyle e ambiente che porta quotidianamente con cordialità e autenticità nelle case degli italiani, dando puntualmente il buongiorno agli italiani. E ora arriva in fiction nel ruolo inedito di Doc.

Fonte: Ufficio stampa Rai

Ossini scrive sul suo profilo Instagram: “Fare l’attore era il mio sogno di quando ero bambino, iniziai proprio a teatro e il destino mi ha portato proprio qui… un pò per caso, un pò per gioco, un pò per sfida con me stesso. 😃 È stata una grande emozione entrare a lavorare con la grande macchina di #LuxVide. Una di quelle giornate che ricorderò per sempre e poi… la montagna, le vette, i boschi.”. E poi la domanda a Giusy Buscemi, protagonista di questa settima stagione di Un passo dal cielo: “@giusybuscemii promosso o bocciato? 😂”.

Senza dubbio Massimiliano Ossini passerà la prova a pieni voti. Ne sono più che convinti i suoi fan che commentano il suo post in attesa di vederlo in tv: “Sei un grande professionista oltre ad essere bellissimo… quindi qualsiasi cosa tu faccia… la fai benissimo..”. E ancora: “ei bravo e molto carismatico ogni cosa farai sarai sempre stupendo♥️♥️”. Soprattutto sono entusiasti di vedere in Massimiliano il punto di fusione tra Un passo dal cielo e Linea bianca: “Che grande. Linea Bianca è un passo dal cielo si fondono”.

Ma i complimenti non finiscono: “Caro Massimiliano non smettere mai di sognare e di provare a realizzare i tuoi sogni. Noi che ti vogliamo bene saremo sempre lì pronti a sostenerti in tutte le tue imprese ❤️ ..e per stasera 💩💩💩”.

Un passo dal cielo 7, la trama della puntata del 4 maggio

Nella sesta puntata, Nido d’amore, di Un passo dal cielo alcuni nodi verranno al pettine, soprattutto tra Vincenzo e Carolina alla quale pesa il tradimento consumato con Hans. Questa è la trama: l’indagine sull’omicidio di un noto imprenditore che produce sci fa scoprire ai nostri la storia di un grande amore ma mette Vincenzo in una brutta situazione. Tra le difficoltà sul lavoro e le continue ingerenze della suocera nella sua vita, la pressione sul poliziotto sale, finché Carolina lo affronta con una conversazione scomoda. Anche Manuela vive momenti difficili quando i fantasmi del passato si ripresentano e mettono in pericolo la felicità trovata con Gregorio. Nathan intanto aiuta Mirko a ricucire rapporti strappati.