“Un passo dal cielo 7”, è tutto un disastro e scoppia la polemica

A Un passo dal cielo 7 torna Eva (Rocio Munoz Morales) e la serie s’impenna, registrando un nuovo record di ascolti. Anche se Carolina (Serena Iansiti) tiene testa alla super top model. Anche se tutto sembra andare a rotoli per i protagonisti della fiction tra equivoci, tradimenti segreti, amori sbagliati, figli allontanati. Insomma è un gran caos e cresce la protesta sui social. Ma procediamo con ordine.

Un passo dal cielo 7 trionfa di nuovo

La nuova puntata di Un passo dal cielo 7, Radici e rami, andata in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 27 aprile, vede una netta risalita nell’audience. Infatti le vicende di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e famiglia hanno catalizzato l’attenzione di 4.061.000 spettatori pari al 22.4% di share. Un vero e proprio boom per la fiction che negli ultimi appuntamenti aveva perso un po’ di terreno. Questa volta invece il trionfo è netto, si aggiudica la medaglia d’oro di trasmissione più vista della serata, battendo anche la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese. E i fan scoppiano di gioia per il successo conquistato dai loro beniamini.

Un passo dal cielo 7, è caos

Nella puntata Radici e rami succede di tutto. Dal titolo si capisce che l’episodio è incentrato sui legami più profondi, di amore e di amicizia che i protagonisti della seria e della singola puntata stanno vivendo. Al centro della trama c’è una rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale dove un ragazzo viene ferito. Nappi e sua sorella Manuela (Giusy Buscemi) indagano e si trovano ad affrontare una strana potente famiglia dove la figura risolutrice è interpretata di Elisabetta Pellino.

Intanto Carolina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti) è afflitta dal tradimento che ha consumato col suo amico Hans. È talmente pentita che non riesce a guardare più in faccia Vincenzo, ignaro di tutto e pieno di fiducia nei suoi confronti. Così i preparativi del matrimonio continuano e viene richiesto l’aiuto di Eva nell’organizzazione. Ma l’ex di Nappi fa un pasticcio con la mamma della sposa. Nel frattempo però scopre quello che ha fatto Carolina e la invita a confessare tutto al fidanzato.

Un passo dal cielo 7, cresce la protesta

Altra complicata storia è quella che nasce tra Manuela e lo sculture Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli). Lei lo aiuta a riprendersi il figlio affidato ai servizi sociali, ma la situazione le sfugge di mano e si trova incastrata in una relazione di cui non sembra così convinta. E di certo non lo sono i fan della serie che la vorrebbero vedere insieme a Nathan (Marco Rossetti).

La polemica scoppia su Twitter dove qualcuno commenta: “a me dello scultore frega niente la rai deve capire che ci sono delle priorità e vanno rispettate DATECI LA SHIP SUPREMA”. Non ci sono dubbi, tutti vogliono vedere Nathan e Manuela insieme: “Io voglio loro due insieme”. E si stupiscono della scelta degli sceneggiatori: “Allora Manuela sta facendo sul serio con Gregorio?!?”. Persino Nathan sembra essere geloso della loro storia.

Tutti parteggiano per Nathan: “Nathan che scala la roccia e porta in salvo. “Nathan semplicemente il padre che Paron non potrà mai essere per Mirko la bambina come i grandi protagonisti storici di questa serie…mai avuto dubbi su chi sia l’eroe di questa stagione”. E non ritengono possibile che Manuela perda tempo con Gregorio, specialmente in considerazione degli sguardi che si scambia con “l’uomo orso”.