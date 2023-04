“Un passo dal cielo 7”, perché è famoso Leonardo Pazzagli

Tra i nuovi personaggi protagonisti della fiction Rai Un passo dal cielo, arrivata quest’anno alla sua settima stagione, ci sarà Gregorio Masiero, famoso scultore che crea le sue opere utilizzando il legno di tronchi di alberi caduti, rimasto da poco solo con il piccolo figlio a seguito della morte della moglie, avvenuta in circostanze misteriose.

A interpretare Gregorio, sarà Leonardo Pazzagli, giovane attore dal folto curriculum: la sua carriera inizia ad appena 18 anni e, da allora, Pazzagli ha dato il volto ad alcuni tra i più popolari personaggi della televisione italiana. Scopriamo di più sulla sua vita privata e professionale.

Leonardo Pazzagli, tutte le volte che lo abbiamo visto in tv

Leonardo Pazzagli nasce a Lecco il 5 febbraio del 1992, ma cresce in Toscana, a Siena, città dove da giovane coltiva le sue due grandi passioni: il calcio e il teatro. Costretto ad abbandonare il campo verde in seguito a un brutto infortunio, Leonardo si concentra totalmente sulla recitazione, seguendo diversi corsi e frequentando, dal 2009 al 2012, la Scuola Teatro Riflesso, per poi perfezionare la propria formazione presso l’Actors Studio di Londra.

Tornato in Italia, Pazzagli frequenta prima il Centro Sperimentale di Cinematografia e, in seguito, il Laboratorio permanenza di Prete. La gavetta inizia già durante gli anni degli studi, in teatro e in qualche cortometraggio cinematografico. L’esordio televisivo avviene nel 2010, con la fiction Ho sposato uno sbirro 2, in onda sui canali Rai. Da lì, il giovane attore colleziona numerose comparsate, dall’ottava stagione di Don Matteo ai primi ruoli fissi in Il nome della rosa, Pezzi unici, Il peccato e la vergogna 2 e Furore, nel 2014.

Arriva poi il cinema, per la prima volta con il film Un bacio diretto dal regista Ivan Cotroneo, esordio che gli valse il premio Biraghi – Nastro d’Argento. E, ancora, Nessuno come noi e La freccia del tempo. La vera svolta, però, per Leonardo Pazzagli arriva nel 2022, con il ruolo di libero nella fiction Mediaset Più forti del destino e, poco dopo, con quello di Andrea nella serie Netflix Fedeltà. Sono stati proprio questi due ruoli a far arrivare il proficuo attore a Un passo dal cielo 7, dove esordirà proprio quest’anno.

La vita (davvero) privata di Leonardo Pazzagli

Molto attivo sui social – il suo profilo Instagram conta quasi 30.000 follower – Leonardo Pazzagli non lascia trapelare molto della sua vita privata. Lo si vede spesso sul set o in compagnia di amici, ma non si sa se l’attore sia sentimentalmente impegnato o meno. Nel 2016, intervistato da Elle, aveva dichiarato di “essere felicemente fidanzato”, relazione che le ultime notizie danno come conclusasi da tempo, senza alcuna nuova compagna all’orizzonte.

La fidanzata pare l’avesse conquistata grazie a una romantica lettera scritta a mano: “Amo scrivere, ho avuto un periodo molto creativo alla fine del liceo” ha dichiarato, anche se il suo eroe non è uno scrittore ma lo Zio Paperone: “Da quando avevo 6 anni tengo un registro dei conti dove annoto spese e risparmi. Dicono che sono tirchio come lui. In realtà sono solo oculato…”.