Film e serie Netflix, da vedere in streaming a dicembre

La casa addobbata a festa, un po’ più di tempo libero per stare in famiglia, la voglia di creare l’atmosfera giusta. Dicembre 2022 è iniziato e Netflix offre, per il mese più magico dell’anno, un ricco elenco di film e serie da vedere in streaming. Ovviamente non tutte saranno a tema festività, anche per intercettare chi preferisce farsi intrattenere da altre tematiche o chi ha l’anima del Grinch.

Netflix, le serie da vedere a dicembre

Netflix per il mese dei dicembre propone una programmazione ricca sia per i grandi che per tutta la famiglia. Proprio per il pubblico adulto ha in programma alcune serie da non perdere e molto attese. Come Odio il Natale disponibile sulla piattaforma a partire dal 7 dicembre: si tratta della prima serie natalizia italiana della piattaforma streaming ed è perfetta per le festività. Protagonista è Pilar Fogliati, l’attrice interpreta una giovane alla ricerca dell’amore che fa una promessa: alla cena della Vigilia di Natale arriverà accompagnata.

Per chi è alla ricerca dell’adrenalina, invece, c’è La Casa di Carta: Corea parte 2, ovvero il remake della famosissima (e amatissima) serie spagnola. Appuntamento dal 9 dicembre in streaming.

Per chi cerca una storia di Natale perfetta, per immergersi nelle atmosfere dei giorni di festa, è da segnare in agenda Julestorm – La tempesta di Natale che racconta di un gruppo di persone che rimane bloccato all’aeroporto stravolgendo i propri piani per il 25 dicembre. La serie è disponibile dal 16 di questo mese.

Amatissima da intere generazioni, grazie all’ambientazione favolosa, agli abiti che gridano glamour e alla bravissima protagonista Lily Collins, la terza stagione di Emily in Paris sarà su Netflix dal 21 dicembre.

Saltiamo, infine, ai primi di gennaio (il 4) con l’arrivo sulla piattaforma streaming della serie La vita bugiarda degli adulti tratta dal romanzo di Elena Ferrante. La protagonista è Giovanna, che vedrà crescere tra infanzia e adolescenza. Con Giordana Marengo e Valeria Golino.

Sulla piattaforma sono già disponibili alcune delle serie più seguite e apprezzate del momento: da The Crown 5, che racconta gli anni difficili della separazione tra Carlo e Diana, a Mercoledì che ripercorre il periodo della vita in cui la celebre Addams era studentessa presso la Nevermore Academy.

Netflix, i film da vedere a dicembre

Grandi film in arrivo – o già presenti – per il dicembre su Netflix. Come Pinocchio – disponibile dal 9 dicembre – del regista premio Oscar Guillermo del Toro e di Mark Gustafson, che reinterpretano la famosa fiaba di Collodi, promettendo un film capace di svelare il potere dell’amore.

Tra le pellicole già presenti su Netflix – e imperdibili durante le feste – si segnala Falling for Christmas una commedia romantica natalizia in piena regola, che segna il gradito ritorno di Lindsay Lohan.

Un’altra commedia da vedere, ma in chiave nostrana, è Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro che racconta di come due genitori facciano di tutto per riportare i figli, ormai grandi, a casa per trascorrere le festività con loro. Su Netflix dal 19 dicembre.

Per chi preferisce le trame ricche di mistero, invece, dal 23 dicembre sarà in streaming Glass Onion – Knives Out, che vedrà il detective protagonista alle prese con un caso da risolvere in una lussuosa proprietà in Grecia. Cast stellare che vede, tra i tanti, Daniel Craig, Edward Norton e Kate Hudson. Alla regia Rian Johnson.

Il dicembre 2022 di Netflix è senza dubbio all’insegna del Natale, ma non solo.