“The Crown”, la serie Netflix pronta a far tremare il regno di Re Carlo

Fonte: IPA The Crown, la somiglianza impressionante tra Lady Diana ed Elizabeth Debicki

The Crown, la fortunata serie basata sulla storia della famiglia reale inglese, è pronta a tornare su Netflix, con la quinta stagione. E si preannuncia una vera bomba, pronta a far tremare il neo regno di Re Carlo III, dato che questi episodi saranno improntati proprio sul divorzio da Lady Diana. Intanto, come di consueto, gli interpreti principali sono stati sostituiti da nuovi attori. Scopriamo chi sono.

“The Crown”: i nuovi episodi fanno tremare Re Carlo III

L’attesissimo ritorno di The Crown è ormai imminente, e il fato (o l’astuzia di Netflix) vuole che ricada proprio nei primi mesi del nuovo regno di Re Carlo III. Non è stato ancora incoronato con tutti gli onori, eppure il Sovrano sta già tremando.

Il motivo? La serie, che come risaputo ha già fatto storcere in passato il naso ai Windsor, parlerà principalmente di Lady Diana. Un fantasma che ritorna, è proprio il caso di dirlo, quando Carlo diventa Re. Non bastano i migliaia di post social che la ricordano ogni giorno, specie dopo l’elezione di Camilla a Regina Consorte, la Principessa del Galles sarà la protagonista assoluta di questa stagione della serie, come già avvenuto nella quarta, dove i disordini alimentari, causati dai tradimento di Carlo, hanno messo ancora più in luce l’immagine dell’indimenticabile Lady D.

Nei prossimi episodi, dunque, vedremo il divorzio, la storica intervista di Diana e certamente la sua terribile fine. Di certo questo non allieterà questi primi mesi difficilissimi di Carlo sul trono, che avrà l’arduo compito di eguagliare la saggezza e la popolarità di Elisabetta II, appena scomparsa.

Sarà pure solo una serie tv, come qualcuno ricorda sminuendo l’impatto che quelle immagini avranno sulla memoria collettiva, ma sono talmente fedeli alla realtà che metteranno davvero in crisi il Palazzo, che verrà subissato di critiche, ancora una volta, per il comportamento riservato, seppur 25 anni fa, alla Principessa triste.

Non gradiranno la serie neanche i Principi William e Harry, che in passato hanno preteso, e ottenuto, le scuse dalla BBC per l’intervista alla madre nel 1995, che causò problemi a tutta la famiglia reale. Il giornalista Martin Bashir pare avesse riportato una serie di pettegolezzi infondati, provenienti da Palazzo, per convincere Diana Spencer a parlare pubblicamente nel suo salotto.

Quando ricomincia “The Crown”

L’attesa è finita: mentre ripartono le riprese della sesta stagione, The Crown torna con la quinta e gli episodi inediti. La serie Netflix, infatti, arriverà sulla piattaforma il prossimo 9 novembre in tutto il mondo, e parlerà del divorzio di Carlo e Diana, dell’intervista che cambiò la prospettiva su ciò che accadeva a Palazzo, e degli ultimi giorni della Principessa.

Come di consueto, per adattarsi all’epoca in cui si svolgono i fatti, il cast di The Crown è cambiato: a interpretare la Regina Elisabetta arriverà Imelda Staunton, che prenderà il posto di Claire Foy e Olivia Colman, il ruolo di Filippo di Edimburgo sarà di Jonathan Pryce, Lesley Manville sarà la Principessa Margaret, mentre Olivia Williams vestirà i panni di Camilla Parker Bowles.

Dominic West e Elizabeth Debicki saranno i nuovi Carlo e Diana, e nella serie vedremo anche il Principe William, interpretato dal vero figlio di West, Senan, e Khalid Abdalla come Dodi Al-Fayed.