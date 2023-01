Giusy Buscemi, il traguardo più bello dopo la nascita di Elia: “Si chiude un cerchio”

Fonte: IPA Giusy Buscemi

Ha superato il suo ultimo esame col pancione e, a distanza di pochi mesi dalla nascita del suo piccolo Elia Maria, Giusy Buscemi è stata proclamata dottoressa in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Un grande traguardo, per lei, che ha atteso questo momento per molto tempo: solo ora può dirsi pienamente soddisfatta del suo percorso di studi, che ha terminato dividendosi tra gli impegni familiari e quelli lavorativi.

Giusy Buscemi, ultimo esame col pancione: l’annuncio della laurea

Un obiettivo che non aveva mai perso di vista e che è, infine, arrivato. Giusy Buscemi ha finalmente coronato il sogno della laurea, che ha conseguito all’Università La Sapienza di Roma dopo un percorso lungo 10 anni. Un tempo prolungato che persino lei ha riconosciuto, dicendosi comunque felice per questo nuovo e importante traguardo che ha raggiunto nonostante i tanti impegni familiari e lavorativi: “Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”.

Ha poi spiegato i motivi per i quali non si è mai arresa, fino ad arrivare al giorno in cui si è potuta definire dottoressa in Lettere: “A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che è passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

E conclude con un ringraziamento e una bella riflessione: “Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più… era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza”.

Il test di medicina dimenticato e il nuovo percorso

Il 2012 è stato il suo anno. Giusy Buscemi si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso la partecipazione al concorso Miss Italia, che ha vinto. Dopo il trionfo, non si è più fermata. Proprio in quei giorni, aveva dimenticato di iscriversi al test di Medicina, perché troppo presa dagli impegni sopraggiunti a seguito della sua partecipazione al concorso.

Il suo percorso accademico è comunque continuato, nonostante il repentino cambio di rotta che l’ha fatta atterrare sulla facoltà di Lettere, quella dove ha terminato gli studi. Sono passati oltre 10 anni, ma la carriera di Giusy Buscemi è letteralmente decollata. Accanto a questa, si è sviluppata la sua vita privata: è infatti diventata mamma di tre bellissimi bambini, l’ultimo dei quali dato alla luce proprio 6 mesi prima della laurea.

L’11 febbraio 2018 è nata la sua prima figlia, Caterina Maria, mentre il 5 ottobre 2019 è nato il suo secondo bambino, Pietro Maria. Del 31 luglio 2022 è invece l’annuncio della nascita di Elia Maria, il terzogenito avuto dal marito Jan Michelini. Ed è proprio quando era in attesa del suo ultimo figlio che ha superato il suo ultimo esame, quello che l’ha portata alla laurea triennale in Lettere.