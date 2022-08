È nato Elia Maria Michelini: tutta la gioia di Giusy Buscemi su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta. Dopo l’annuncio della gravidanza nel salotto di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin, la splendida attrice ha comunicato sul suo profilo Instagram la lieta notizia: è nato il piccolo Elia Maria Michelini, il terzo bambino avuto dalla relazione con il regista Jan Michelini. Le dolci parole e la gioia della Buscemi.

Giusy Buscemi mamma: la gioia su Instagram per la nascita di Elia

Lo ha annunciato con alcuni giorni di ritardo, ma Giusy Buscemi ha deciso di condividere con tutti i suoi follower la meravigliosa notizia della nascita del suo terzo figlio, Elia Maria Michelini.

“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 è venuto alla luce Elia Maria Michelini! Che Dono immenso la Vita!

E quante emozioni!”, ha così scritto l’attrice sul suo profilo Instagram, mostrando tutta la gioia per questo arrivo tanto atteso. “I fratelli sono super felici… Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”, ha concluso con un po’ di ironia, pubblicando tre tenere foto che ritraggono momenti felici.

L’ultima, in particolare, in cui si vedono i due fratelli maggiori attorno al nuovo arrivato. L’ex Miss Italia, infatti, è diventata mamma per la terza volta: a febbraio 2018 è nata la primogenita Caterina Maria, mentre il 5 ottobre del 2019 il suo secondo figlio, Pietro Maria.

La bellissima notizia è stata accolta subito da fan, colleghi e amici che hanno commentato il post con grande affetto. Tra le tante belle parole spuntano quelle dell’attrice Gloria Radulescu: “Che meraviglia poter essere al tuo fianco e donare amore a te e alla tua Famiglia! Benvenuto ELIA”.

Giusy Buscemi, l’amore per Jan Michelini e la carriera

Dopo aver vinto Miss Italia nell’ormai lontano 2012, Giusy Buscemi ha iniziato la sua carriera televisiva tra varie produzioni, come Don Matteo e Il Paradiso delle signore. E proprio sul set di Don Matteo l’attrice ha conosciuto l’uomo che ha poi sposato nel 2017 e con il quale ora condivide la vita e tre figli, il regista Jan Michelini.

Nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, la Buscemi aveva rivelato di essere incinta per la terza volta: “Ebbene sì, sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio. Verrà in piena estate. So già il sesso, sarà un maschio. La grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che sarà l’unica principessa di papà. È arrivato un po’ a sorpresa, ma come tutte le cose che mi sono successe nella vita bisogna saperle accogliere”, aveva così spiegato al pubblico di Canale 5.

Nel giro di pochi anni la vita della splendida Giusy Buscemi è cambiata e non di poco, ma la ventinovenne siciliana è riuscita a incastrare vita privata e carriera, prendendo parte ad altre produzioni televisive e diventando un volto del cast della fiction di grande successo di Rai 1, Doc-Nelle tue mani, dopo essersi fermata per un breve periodo. “Diventare mamma è una scelta di grande coraggio, però credo che derivi anche da una consapevolezza”, aveva spiegato a Verissimo. Ora la sua vita è cambiata ancora una volta, e la sua gioia di diventare madre è riuscita a trasmetterla a tutti attraverso il suo post su Instagram.