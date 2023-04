“Un passo dal cielo 7”: il ritorno dell’ex e il tradimento irreparabile

La quarta puntata di Un passo dal cielo 7, andata in onda giovedì 20 aprile su Rai 1 in prima serata, vede infittirsi gli intrecci d’amore, tradimento e gelosie. Nappi (Enrico Ianniello) è conteso tra la sua ex Eva (Rocio Munoz Morales) e Carolina (Serena Iansiti) che si sente sempre più messa in un angolo. Mentre Manuela (Giusy Buscemi) subisce un aggressione e accorreranno al suo capezzale “l’orso e lo scultore”, come li definisce suo fratello.

Non a caso l’episodio è intitolato Solo per amore, perché l’amore sotto tutte le sue forme ne è il vero protagonista. Così la puntata di Un passo dal cielo 7 attrae e commuove 3.658.000 spettatori pari al 19.6%, confermandosi ancora una volta la trasmissione più vista della serata, anche se in leggera flessione. Ma d’altro canto Vincenzo e combriccola se la vedevano con l’Europa League.

Un passo dal cielo 7, spunta l’ex e si consuma il tradimento

La grande novità che accade a San Vito di Cadore è l’arrivo di Eva, l’ex del vicequestore Nappi e mamma di Mela. La modella scombina l’equilibrio appena ritrovato tra Carolina e Vincenzo che stanno preparando le nozze. Si insinua a casa loro con la scusa del compleanno della bambina, ma dietro c’è un altro motivo. Eva, interpretata come sempre da Rocio Munoz Morales, è disperata perché ormai nessuno la vuole più come modella ed è rimasta senza un soldo.

Vincenzo che è “un buono”, come lei stessa lo definisce, la aiuta in tutti i modi trascurando perfino Carolina. Quest’ultima, interpretata da Serena Iansiti (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), si sente messa da parte, è furiosa con Nappi e commette un errore che le potrebbe costare caro, perché non potrà più tornare indietro. Infatti, in un momento di debolezza si lascia sedurre da Hans e i due finiscono a letto insieme. Così adesso è lei la traditrice e Vincenzo il cornuto. Anche se per il momento ancora non sa niente nella notte di passione che Carolina ha trascorso con il suo socio e vecchio amico e di cui si pente amaramente già l’indomani del fattaccio. Riuscirà ad uscirne senza perdere il suo Vincenzo?

Un passo dal cielo 7, Manuela è contesa

Nel frattempo Manuela, interpretata da Giusy Buscemi, viene aggradita mentre indaga sulla morte di una donna ritrovata nel fiume. La situazione è grave e in ospedale accorrono Nathan (Marco Rossetti) e Gregorio (Leonardo Pazzagli), entrambi attratti da lei. La meglio l’avrà lo scultore che finisce per dichiararsi con un bacio appassionato. E pensare che proprio lei è la causa indiretta di tutti i suoi mali, dalla morte della moglie ai servizi sociali che gli portano via il figlio.

Anche se fan di Un passo dal cielo vorrebbero vederla accasata con Nathan più che con Gregorio, come scrivono su Twitter: “NATHAN HA DEFINITO MANUELA SUA AMICA RAGAZZI PIANO PIANO NOI TEAM NATHAN CE LA FAREMO IO ME LA SENTO”. Altri invece sono imbarazzati e non sanno con chi starebbe meglio: “Certo che pure io tra i due non saprei chi scegliere”.