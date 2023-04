“Un passo dal cielo 7”, bacio a tradimento e spogliarello pubblico

Non c’è pace tra il vicequestore Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Carolina (Serena Iansiti). Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 7, andata in onda su Rai 1 giovedì 13 aprile, la coppia quasi scoppia. Va di scena il dramma della gelosia con tanto di baci rubati e un tentativo di spogliarello in pubblico. E tutto a causa di un conturbante capo di lingerie rossa.

Un passo dal cielo 7 batte tutti

Serena Iansiti, che in Un passo dal cielo interpreta la bellissima e brillante Carolina, ci aveva avvertito (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA) che la love story con Nappi si sarebbe fatta complicata a causa dei non detti e delle bugie che generano inevitabilmente equivoci e incomprensioni, mettendo a rischio il rapporto tra i due.

Intanto, Un passo dal cielo 7 si porta a casa un altro successo. La puntata del 13 aprile, intitolata Purosangue, ha incollato al piccolo schermo 3.834.000 spettatori pari al 21.2%, aggiudicandosi ancora una volta lo scettro di trasmissione più vista della serata, malgrado la partita di Europa League con la Juve in campo fosse in chiaro.

Nappi e Manuela (Giusy Buscemi) si trovano a indagare su un omicidio durante un concorso equestre, mentre si intrecciano le storie di Paron (Giorgio Marchesi) sempre più sospettato di traffici loschi culminati con l’assassinio della moglie di Gregorio, di cui si sente responsabile la sorella di Vincenzo.

Un passo dal cielo 7, lo spogliarello di Carolina

Sullo sfondo del giallo, brillantemente risolto a fine puntata, si gioca il dramma della gelosia. Nappi proprio non sopporta la presenza di Hans e teme che tra lui e Carolina possa esserci qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro. A convincerlo di ciò la scoperta sull’estratto conto di un acquisto di lingerie con la carta di credito proprio di Carolina. Vincenzo sembra impazzito, vuole indagare su questa spesa, fruga in tutti i cassetti per trovare l’intimo incriminato. Ma niente da fare. E così non gli resta che pedinare Carolina e Hans a un corso di sommelier che si svolge in un hotel di lusso. Il vicequestore teme che si tratti di una scusa e che vogliano trascorrere la notte insieme. Piomba su Carolina e cerca la prova incriminata, il reggiseno rosso, quasi spogliandola in pubblico.

Ovviamente si tratta di un equivoco, dovuto all’acquisto segreto che Paolino fa per la figlia di Huber di cui è innamorato. Ma prima che la verità emerga, la relazione tra Vincenzo e Carolina sembra compromessa. E ad approfittarne è proprio Hans che tra le vigne tenta di baciare la sua socia che naturalmente non corrisponde.

Un passo dal cielo 7, torna Rocio ed è il dramma

A questo punto Nappi capisce tutto e si decide a farsi perdonare con la proposta di matrimonio. Ma la felicità deve attendere perché spunterà l’ex compagna del vicequestore (Rocio Munoz Morales) che ha intenzione di riconquistare il tempo perduto e di ricostruire la relazione con lui, con buona pace di Carolina.