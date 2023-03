“Un passo dal cielo 7” fa il botto: Giorgio Marchesi e l’uomo degli orsi, è guerra

È tornato Un passo da cielo 7 ed è già trionfo, malgrado la serie perda per la seconda volta il suo protagonista. Dopo Pietro, interpretato da Terence Hill, anche Francesco, alias Daniele Liotti, se ne è andato. Ma le new entry Giorgio Marchesi e Marco Rossetti catalizzano subito l’attenzione.

Un passo dal cielo 7, esordio col botto

Dunque, inizio col botto per il primo episodio di Un passo dal cielo 7, intitolato L’uomo degli orsi andato in onda giovedì 30 marzo in prima serata su Rai 1, catalizza l’attenzione di ben 4.656.000 spettatori pari al 27.2%, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della serata. C’è tanta voglia di montagna e di avventura tra il pubblico, vista l’accoglienza calorosa della serie ambientata tra le Dolomiti venete.

Nel primo episodio ritroviamo il vicequestore Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, che ha firmato anche la regia della prima puntata e che abbiamo recentemente visto in tv ne Il Commissario Ricciardi 2, innamorato di Carolina (Serena Iansiti, anche lei protagonista del Commissario Ricciardi). I due ora convivono e con loro ci sono i rispettivi figli, Mela e Paolino. Lei vorrebbe un bambino tutto loro ma Nappi ha paura di diventare padre e non sa come dirglielo. Si creano così una serie di equivoci e Huber (Gianmarco Pozzoli) ci mette il suo. Ma queste incomprensioni hanno una conseguenza ben più dannosa. Infatti il famoso Joe Bastianich propone a Carolina un affare da 2 milioni di euro che però lei rifiuta pensando di diventare presto mamma.

Un passo dal cielo 7: Marco Rossetti, l’erede di Daniele Liotti

Ma il fulcro dell’episodio è tutto incentrato sul ritorno di Manuela (Giusy Buscemi), la sorella di Nappi diventata ispettore. Il primo caso su cui deve indagare la porta sulle tracce dell’uomo degli orsi/Nathan che prontamente arresta.

Questo misterioso e affascinante personaggio è interpretato da Marco Rossetti e il suo ingresso in Un passo da cielo trova il consenso di tutti i fan, suoi e della serie che già lo considerano come il degno erede di Liotti. Scrivono sul suo profilo Instagram: “Ci mancava un degno erede di Francesco /Daniele Liotti.. Anche il tuo Nathan sente la natura come lui.. Bravissimo e intenso come sempre 👏”. Altri commentano: “Che dire di Nathan… complicato, intenso, enigmatico, selvaggio… e siamo solo alla prima puntata”. “Bello, bravo, tenebroso… Anzi bellissimo, bravissimo 😍”. E ancora: “Sei fantastico ti adoro sei il mio attore preferito sei davvero unico e ci metti il cuore poi sei di una bellezza e decisione pazzesca ❤️complimenti mi fai sempre emozionare”.

Giorgio Marchesi, il fascino del cattivo

Ma Nathan non ha la vita facile. Infatti anche se alla fine viene scarcerato deve vedersela con un individuo losco, ambiguo ma molto potente, si chiama Luciano Paron ed è interpretato da Giorgio Marchesi. È evidente che nasconde qualcosa e che le sue intenzioni non sono buone ma è intoccabile.

Anche per Marchesi accoglienza super calorosa al suo arrivo nella serie. Su Instagram commentano i suoi follower: “Bello, bravo e molto simpatico…. praticamente perfetto 😉🤩🤩”. “Bravo sicuramente come sempre in qualsiasi ruolo”. E tutti notano che per interpretate Paron ha cambiato il colore degli occhi, che in Un passo dal cielo 7 sono azzurri. Inutile dire che tra Paron e Nathan la rivalità è altissima, ma chi la spunterà?