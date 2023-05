“Un passo dal cielo 7”, che delusione: è un caos, finale compreso

Un passo dal cielo 7 si avvia al finale di stagione, ma tutto è nel caos. Vincenzo (Enrico Ianniello) e Carolina (Serena Iansiti) sono scoppiati e questa volta c’entra Eva (Rocio Munoz Morales). Persino Nathan si rivela una delusione cocente (Marco Rossetti).

Un passo dal cielo 7, un trionfo ma Eva si mette in mezzo tra Nappi e Carolina

Mentre Un passo dal cielo 7 rapidamente arriva alla fine, la puntata andata in onda eccezionalmente domenica 7 maggio in prima serata su Rai 1, intitolata Il guardiano del lago, ottiene un enorme successo, attirando l’attenzione di 3.604.000 spettatori pari al 20.9% di share. E ancora una volta ottiene lo scettro di trasmissione più vista della serata, malgrado non sia stata trasmessa come di consueto il giovedì.

La situazione però a San Vito di Cadore è sull’orlo del collasso. Il matrimonio tra Vincenzo Nappi e Caterina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti) ormai è definitivamente cancellato. Anche se l’amore non è finito. Lei ha dei ripensamenti, malgrado il corteggiamento insistente di Hans che le propone una vita da sogno insieme. Ma il Commissario è sempre nel suo cuore e quando finalmente decide di tornare da lui, forse è davvero troppo tardi. Infatti, si insinua tra loro Eva, anche se per tutto il tempo sembrava sincera con Carolina e totalmente disinteressata del suo ex. Forse però le cose non stanno così.

Un passo dal cielo 7, Nathan delude

Ma la delusione più cocente arriva da Nathan. Conclusa nel peggiore dei modi anche la relazione tra Manuela (Giusy Buscemi) e Gregorio (Leonardo Pazzagli) che ha scoperto la verità sulla morte di sua moglie, si erano riaccese le speranze tra i fan che l’investigatrice si buttasse nelle braccia dell’attraente “uomo orso”, ma non è possibile. Infatti Nathan (Marco Rossetti) è prima indagato per tentato omicidio, scagionato da questa accusa, è poi sospettato di essere coinvolto nella morte di Roberta, la moglie di Gregorio. Di certo nel suo passato non tutto è chiaro e anche il suo odio per Paron (Giorgio Marchesi), che salva da un crepaccio, nasce forse da qualcosa di diverso dalla violenza subita da suo sorella da parte dell’allevatore.

Insomma, proprio Nathan che per tutta questa settima stagione ha rappresentato l’eroe bello e puro, selvaggio come i boschi in cui abita, sembra ora essersi macchiato di un atroce delitto che ha reso orfano un bambino innocente. E se invece di essere l’acerrimo nemico di Paron, è invece suo complice? Manuela potrebbe accettare una realtà così scottante? Il cuore di molti telespettatori fa “crack”, perché vorrebbero che la situazione si rovesci, come qualcuno commenta su Twitter: “Io che aspetto uno sviluppo in più tra Manuela e Nathan nella puntata di stasera.. 🕯️spero Gregorio sia coinvolto nella morte di Roberta 🕯️”.

Un passo dal cielo 7, è la fine: quando va in onda

Intanto, per scoprire come andrà a finire, per fortuna non bisogna attendere troppo. Infatti, l’ultima puntata di Un passo dal cielo 7 va in onda lunedì 8 maggio, sempre in prima serata su Rai 1. Vedremo dunque se Nappi e Carolina si perdoneranno vicendevolmente o se Eva la spunterà. Ma soprattutto capiremo come si risolverà il mistero della morte di Roberta. Nathan è davvero innocente?