“Un passo dal cielo 7” finisce tra attrazioni fatali e gravidanze sospette

Un passo dal cielo 7 ha chiuso i battenti in bellezza ma la confusione resta (come anche i cliché tra buoni e cattivi). Manuela (Giusy Buscemi) sta con Gregorio (Leonardo Pazzagli) oppure sta facendo un pensierino su Nathan e viceversa (Marco Rossetti)? E per Carolina, alias Serena Iansiti, e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) quale sarà il destino?

Un passo dal cielo 7, finale da record

In ogni caso, l’ultima puntata di Un passo dal cielo 7, andata in onda eccezionalmente lunedì 8 maggio su Rai 1 in prima serata, ha raggiunto un nuovo record. Infatti ha interessato 4.294.000 spettatori pari al 24.3%, crescendo nell’audience rispetto all’episodio precedente. Insomma tutti volevano sapere come andava a finire la settima stagione di una delle fiction più di successo. Inutile dire, che l’Isola dei Famosi non ha avuto potere sul Commissario Nappi & Co.

Avevamo lasciato i nostri protagonisti in una situazione di totale caos, con Nathan che sembrava essere passato al lato oscuro. E invece… nell’episodio conclusivo, che s’intitola non a caso L’ultima verità, tutti i nodi (o quasi) vengono al pettine. A cominciare dalla tragica morte di Roberta, la moglie di Gregorio, che aveva dato inizio a una catena di eventi che ci hanno portato fino a qua. Chi l’ha uccisa? La sua morte è davvero legata alle indagini di Manuela? E cosa c’entra Paron (Giorgio Marchesi)? E perché Nathan è coinvolto? La situazione è al quanto intricata ma nessuno si sarebbe aspettato che fosse coinvolto un insospettabile Mirko.

Un passo dal cielo 7, Manuela non resiste a Nathan

Intanto, le vicende d’amore fanno da sfondo al giallo. Manuela soffre per come è finita la storia tra lei e lo scultore. Finzione, solo una recita per far ritornare a casa il piccolo Andrea. Il contesto difficile li costringere a convivere ancora e solo in funzione del bambino, ma una doccia al vapore accende di nuovo l’interesse di Gregorio per la poliziotta. Anche se forse ormai la frittata è fatta e difficilmente si potrà tornare indietro. E proprio Nathan, alias Marco Rossetti, sembra approfittarne nell’ultimissima scena quando lei addirittura si perde il matrimonio del fratello incantata dalla bellezza delle Dolomiti e forse dal fascino selvaggio dell’uomo orso.

Immagine finale della settima stagione che sembra un appuntamento per l’ottava stagione, tanto che qualcuno scrive su Twitter: “”È così bello quassù…” a #UnPassoDalCielo7 ♥️ Ci vediamo a #UnPassoDalCielo8 con questi due ✨”. E ancora: “Manuela che si perde il matrimonio del fratello per godersi il panorama con nathan lei ha proprio capito tutto”. “Nathan è stata la prima persona che ha incontrato Manuela e il cerchio si chiude con questo finale di stagione ad ammirare la natura con lui senza nessuna fretta del matrimonio, se non è destino questo”.

Un passo dal cielo 7, il dubbio della gravidanza e l’ottava stagione

A proposito del matrimonio di Nappi con Carolina (leggi la nostra intervista a Serena Iansiti), i due finalmente convolano a nozze. Sono sull’altare in attesa di Manuela per pronunciare il fatidico sì e Carolina annuncia a Vincenzo di essere incinta. Ma c’è una cosa che dobbiamo sottolineare, la settima stagione si conclude prima che i due siano marito e moglie ufficialmente. Dunque, ci possiamo aspettare di tutto tra loro in attesa della ottava. Anche perché qualcuno insinua: “Vincenzo e Carolina si sposano ed avranno un figlio (sicuro è di Hans).”

E infine una nota polemica di colore: “il mistero più grande rimane comunque capire perché Manuela abbia solo 4 capi d’abbigliamento “. Si risolverà nell’ottava stagione?