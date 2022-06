“Che Dio ci Aiuti 7”, Elena Sofia Ricci lascia: Suor Angela esce di scena

Elena Sofia Ricci compie gli anni, carriera e vita privata dell’attrice

Elena Sofia Ricci abbandonerà la fortunatissima serie Che Dio ci Aiuti: la fiction targata Rai, giunta alla settima edizione, dovrà fare a meno dell’attrice, ormai affezionatissima al personaggio di Suor Angela. La conferma è arrivata dalla stessa Ricci, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, dove ha annunciato di avere altri progetti.

Elena Sofia Ricci, l’addio a “Che Dio ci Aiuti”

Non è facile dire addio a un personaggio che ti ha regalato tanto: lo sa bene Elena Sofia Ricci, che interpreta da ormai dodici anni il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti. L’attrice non hai mai nascosto l’affetto per il suo personaggio, che nel tempo le ha dato grandi soddisfazioni e che il pubblico ha amato tantissimo.

I fan potranno rivedere la suora nella settima stagione della fiction Rai, le cui riprese sono state da tempo confermate. Ma Suor Angela uscirà presto di scena, dopo qualche episodio dall’inizio della stagione.

Lo ha confermato la stessa Elena Sofia Ricci ai microfoni de La Repubblica, in un’intervista in cui ha parlato del suo addio alla fortunata serie di Rai 1. “I fan mi vogliono bene”, ha commentato l’attrice a proposito del fatto che la notizia ha creato non poco dispiacere tra i telespettatori. “Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie allo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia”.

E poi ha aggiunto: “Mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me, la persona che sono, non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, ho fatto un buon lavoro”.

Elena Sofia Ricci, che ne sarà di Suor Angela

Che Elena Sofia Ricci fosse intenzionata a lasciare Che Dio ci Aiuti non era un mistero, date che le voci sul presunto abbandono si erano inseguite per diversi mesi. L’attrice infatti proprio in questo periodo è impegnata sia sul set della fiction sia su quello di Fiori sopra l’inferno di Carlo Carlei, serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti. La Ricci ricoprirà il ruolo di Teresa Battaglia, investigatrice dal fiuto infallibile, esperta profiler, che sta perdendo pezzi per l’Alzheimer.

Qualche mese fa, a farsi sfuggire l’indiscrezione sull’addio della Ricci era stata la collega Valeria Fabrizi, che in Che Dio ci Aiuti interpreta Suor Costanza, la spalla di Suor Angela. Ospite di Mara Venier a Domenica In, infatti, la Fabrizi si era lasciata andare sul futuro della fiction, dopo l’avventura a Ballando con le stelle: “Aspetto di fare la suora ma la notizia di oggi è pessima… Che non la vuole più fare Elena”.

Stando a quanto dichiarato da Luca Bernabei (amministratore delegato di Lux Vide, che produce la serie), Suor Angela “avrà una sua linea drammaturgica forte, che sarà il cuore della serie, lasciando però più spazio a nuovi personaggi”. Non si sa ancora se entrerà in scena una nuova suora, che avrà il difficile compito di raccogliere il testimone di Elena Sofia Ricci, ma nel frattempo probabilmente sarà dato più spazio a Francesca Chillemi, nella fiction sin dalla prima edizione nei panni di Azzurra, personaggio amatissimo che ha avuto un percorso intenso e coinvolgente.