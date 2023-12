Il Grande Fratello non va in onda stasera 18 dicembre. Il consueto appuntamento con il reality non è sospeso ma è solo rimandato per un cambio di programmazione che riguarda la semifinale di Io Canto Generation, anticipata per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia. Il palinsesto è modificato solo in via temporanea: Alfonso Signorini torna infatti in diretta già dall’inizio del 2024, quando le feste saranno finite e con la consueta doppia puntata.

Grande Fratello non va in onda: la programmazione di Canale5 del 18 dicembre

Si tratta di un cambiamento storico. Il Grande Fratello non aveva mai perso la puntata del lunedì, che col tempo era diventata un punto di riferimento per il pubblico, ma per volere di Mediaset non va in onda il 18 dicembre. La ragione è semplice ed è da ricercare nell’esigenza di anticipare alcuni programmi prima delle feste natalizie. In particolare, è necessario mandare in onda la semifinale di Io Canto Generation, che si sposta per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia.

Inizialmente, lo show di Gerry Scotti avrebbe dovuto andare in onda giovedì 21 dicembre ma sembra che l’azienda abbia deciso di anticipare all’ultimo momento. Per questo, il Grande Fratello salta e torna sabato 23 dicembre con la puntata dell’antivigilia di Natale. A confermarlo era stata Rebecca Staffelli sui social, la quale aveva rimandato il pubblico alle dirette del 16 e del 23 dicembre, le ultime per il 2023.

I dati di ascolto e il caso Massimiliano Varrese

Solo per dicembre, il Grande Fratello va in onda il sabato sera contro Ballando con le stelle. Una scelta coraggiosa, da parte di Mediaset, che ha deciso di mandare il reality contro il programma di punta della Rai e che si avvicina a grandi passi verso la finale. I dati d’ascolto del 16 dicembre hanno dato però ragione all’azienda di Viale Mazzini, con lo show di Milly Carlucci che stacca di misura, mentre Alfonso Signorini resiste con medie di tutto rispetto.

La puntata del 16 dicembre, poi, ha concesso ampio spazio al caso di Massimiliano Varrese. Il conduttore l’ha infatti messo di fronte alle sue responsabilità e alle troppe frasi sgradevoli rivolte a Beatrice Luzzi. Si è scusato, più volte, ricevendo anche l’abbraccio della sua acerrima nemica. “Era una metafora usata in un momento di nervosismo. Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti. Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici e me ne scuso”, ha spiegato Massimiliano Varrese.

E ha continuato: “Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a un reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà“.