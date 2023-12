Ascolti tv del 13 dicembre: Alessandro Preziosi se la vede con Gerry Scotti

Fonte: Getty Images Alessandro Preziosi su Rai 1 in "Bla Bla Baby", ascolti tv del 13 dicembre 2023

Mercoledì 13 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 1 va in onda il film Bla Bla Baby con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli per la regia di Fausto Brizzi. La storia di Luca, 45enne, costretto a lavorare in un asilo aziendale, si scontra con Gerry Scotti che torna su Canale 5 con il suo show Io canto generation e questa settimana la competizione canora tra i giovani talenti entra nella fase più intensa e appassionante. Ai giurati: Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker (al di là del gossip con Eros) e Claudio Amendola il sempre più difficile compito di valutare le esibizioni e stilare la classifica della puntata.

Invece su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? torna a occuparsi del caso Liliana Resinovich a due anni esatti dalla scomparsa. In studio ci sono il fratello Sergio e la cugina Silvia. Focus anche sul mistero del caso del Verano: l’uomo che cercava tra le donne morte la sua anima gemella e quello che ha rubato la tomba della giovane Ketty Skerl sono la stessa persona?

Prima serata, ascolti tv del 13 dicembre: Gerry Scotti vince

Su Rai 1 il film Bla Bla Baby diverte 2.254.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Io canto generation appassiona 2.711.000 spettatori con uno share del 19.9%. Su Rai 2 Noi siamo leggenda piace a 664.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? interessa a 1.910.000 spettatori pari al 12%. Su Rete 4 Fuori dal coro raggiunge 654.000 spettatori (4.8%). Su Italia 1 Next intrattiene 901.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo segna 927.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Un Volo a Natale piace a 439.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Giuseppe Giacobazzi in Io Ci Sarò ottiene 383.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 13 dicembre: Affari tuoi imbattibile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.266.000 spettatori con il 21.62%; Affari Tuoi interessa a 4.912.000 spettatori pari al 24.57%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.055.000 spettatori pari al 15.24%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 519.000 spettatori (2.58%). mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.105.000 spettatori (5.61%); Un posto al sole piace a 1.716.000 spettatori (8.48%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.267.000 spettatori pari ad uno share del 6.32%, Stasera Italia su Rete 4 ottiene 849.000 spettatori (4.29%) nella prima parte e 789.000 spettatori (3.89%) nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.808.000 spettatori (8.96%).

Il preserale, dati del 13 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 2.989.000 spettatori pari al 21.16% mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.144.000 spettatori pari al 24.57%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.765.000 spettatori (13.39%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.765.000 spettatori (13.39%). Su Rai2, Castle raccoglie 414.000 spettatori con il 2.5%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due totalizza 268.000 spettatori (1.46%) e Il Mercante in Fiera gioca con 334.000 spettatori (1.71%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.461.000 spettatori pari al 14.05%.. Blob segna 1.087.000 spettatori pari al 5.75% e Nuovi Eroi raggiunge 893.000 spettatori pari al 4.56%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 400.000 spettatori (2.71%) , C.S.I. Miami si porta sui 749.000 spettatori (4.12%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 666.000 spettatori (3.48%).. Su La7 Padre Brown è visto da269.000 spettatori con l’1.72%.