Ascolti tv del 29 novembre: Gerry Scotti trionfa su tutti

Gerry Scotti fa cantare, Bruno Vespa va in onda con lo speciale "Porta a Porta" e a "Chi l'ha visto?" s'indaga sul caso Cecchettin e la telefonata non considerata

Fonte: Getty Images Gerry Scotti

Su Rai1 in prima serata tiene banco Bruno Vespa con uno speciale di Porta a Porta dedicato alle vittime di mafia. A seguire I cento passi, l’opera biografica, firmata da Marco Tullio Giordana, sulla vita e la morte di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia a Cinisi, in provincia di Palermo, il 9 maggio 1978, con un cast d’eccezione: Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Tony Sperandeo e Lucia Sardo.

Mentre su Rai3, Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si occupa dell’omicidio di Giulia Cecchettin e di quella telefonata non presa in considerazione di un testimone ha parlato di una ragazza aggredita e costretta a salire in una macchina. Decisamente più leggera la programmazione di Canale 5 con Gerry Scotti e il suo talent show, Io canto generation.

Prima serata, ascolti del 29 novembre: Gerry Scotti batte anche Vespa

Su Rai 1 lo speciale Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, sulle vittime della mafia ottiene 966.000 spettatori pari al 6.1% di share. Mentre su Canale 5 il programma di Gerry Scotti, Io canto generation totalizza 3.057.000 di spettatori col 20.5% di share. Su Rai 2 Noi siamo leggenda raggiunge 810.000 telespettatori (4,9%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? in cui si è parlato dell’omicidio di Giulia Cecchettin interessa a 1.893.000 spettatori, pari all’11,7%. Su Rete 4 Fuori dal coro si assesta sui 665.000 spettatori (4,8%). Su Italia 1 Operazione 6/12 – Attacco al presidente è piaciuto a 914.000 spettatori con il 5.5%. Sul Nove Only Fun fa divertire 383.000 spettatori con il 2.2%, mentre su Tv8 il quinto live di X Factor 2023 si assesta sui 461.000 spettatori (3.1%). Su La7 l’ultima puntata di Una Giornata Particolare – Via Rasella: L’Attacco e le Fosse Ardeatine raggiunge 959.000 spettatori e il 6% di share.

Access Prime Time, dati del 29 novembre: Affari tuoi sempre primo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.200.000 spettatori con il 20.5%; Affari Tuoi interessa a 4.712.000 spettatori pari al 22.3%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.376.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 690.000 spettatori (3.2%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.512.000 spettatori (7.3%); Un posto al sole piace a 1.919.000 spettatori (9%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa 1.450.000 spettatori con il 6.9%, Stasera Italia su Rete ottiene 711.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 561.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.709.000 spettatori (8%) mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 537.000 spettatori (2.6%) e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 651.000 spettatori (3.1%)..

Il preserale, dati del 29 novembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 3.176.000 spettatori pari al 21.7% mentre Reazione a Catena piace a 4.308.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida incolla al tv 1.867.000 spettatori (13.8%) mentre Caduta Libera piace a 2.968.000 spettatori (18%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su 542.000 spettatori e il 4%, Castle piace a 423.000 spettatori con il 2.5%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due ottiene 255.000 spettatori (1.4%) e Il Mercante in Fiera è visto da 387.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.595.000 spettatori pari al 14.4%. Blob segna 1.141.000 spettatori pari al 5.8% e Nuovi Eroi 1.151.000 spettatori pari al 5.6%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 435.000 spettatori (2.9%), C.S.I. Miami si porta sui 727.000 spettatori con il 3.9%.. Su Rete4 Tempesta d’Amore piace a 648.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown è visto da 205.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? si assesta sui 607.000 spettatori (3.4%)