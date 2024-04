Ascolti tv 20 aprile: Amici di Maria De Filippi contro I migliori anni di Conti

Su Rai 1 va in onda "I migliori anni", mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata del serale di "Amici"

Fonte: IPA Carlo Conti

Sabato 20 aprile 2024 si riaccende la sfida televisiva tra le reti ammiraglie Rai e Mediaset. Rai 1 manda in onda il ritorno dello show di Carlo Conti I migliori anni, mentre Canale 5 punta tutto su Maria De Filippi, saldamente alla guida (da ben 23 anni) di Amici. Una gara ad armi pari tra due programmi molto amati. Certo, la scorsa settimana era stata la conduttrice Mediaset ad avere la meglio conquistando 5 3.639.000 spettatori pari a uno share del 25.2%. Secondo arrivato Carlo Conti con 2.532.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Rai 3 trasmette Le ragazze. Rete 4 punta ancora una volta su un grande intramontabile classico, Don Camillo e l’onorevole Peppone. Italia 1 vuole conquistare i più piccoli (e non solo) con Madagascar.

Prima serata, ascolti tv 20 aprile: Amici imbattibile

Nella serata di sabato 20 aprile 2024, su Rai 1 va in onda I Migliori Anni ha conquistato 3.064.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Amici ha raccolto davanti al video 3.843.000 spettatori con uno share del 25.7% (Buonanotte a .000 e il %). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 975.000 spettatori (5%) e F.B.I. International di 796.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Madagascar ha radunato 774.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rai3 Le Ragazze coinvolge 680.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 1.041.000 spettatori (6%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.113.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 336.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 446.000 spettatori con il 2.5%.



Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.199.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.140.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 583.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.201.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 899.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 535.000 spettatori (3%) nella prima parte e 499.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 450.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Fratelli di Crozzaottiene un a.m. di 401.000 spettatori (2.2%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.595.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità Weekend ha registrato 3.531.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.726.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.442.000 spettatori (18.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (257.000 – 2.1%), The Blacklist è seguito da 272.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 377.000 spettatori (3.1%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 522.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.031.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 852.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Terra Amarainteressa 538.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 4 Hotel registra un netto di 272.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 318.000 spettatori (2.5%).