Appassionata di natura e tecnologia, spensierata come suggeriscono i suoi 22 anni. Giulia Cecchettin è scomparsa nel nulla l’11 novembre 2023 dopo una lite furibonda con il suo ex fidanzato Filippo Turetta. Da quella sera, di lei si sono perse completamente le tracce. L’ultimo messaggio l’ha mandato a sua sorella per un innocente scambio di battute, poi il silenzio. L’auto, una Grande Punto nera, avrebbe percorso parecchia strada. L’attenzione delle forze dell’ordine è ora rivolta ai territori del Friuli Venezia Giulia, dove proseguono incessantemente le ricerche dei due giovani.

Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni scomparsa nel nulla

Avrebbe dovuto laurearsi il 16 novembre, ma Giulia Cecchettin non sarà presente alla discussione della sua tesi di laurea triennale in ingegneria. Ed è proprio all’Università di Padova che i due ex fidanzati si sono conosciuti e qui hanno condiviso la loro passione per la natura e per la tecnologia, come suggeriscono le tante foto che compaiono sui loro profili social. Lei ha perso la mamma nel 2022 e un anno dopo, ad agosto 2023, ha deciso anche di mettere la parola fine alla sua relazione con Filippo Turetta dopo quasi due anni. Il loro rapporto non era però stato troncato di netto, perché lei stava cercando di starle vicina e rimanere sua amica.

I due ragazzi, proprio come riferiscono le famiglie, stavano continuando a frequentarsi in amicizia. Secondo quanto riporta La Nuova Venezia, Giulia avrebbe addirittura confidato alla nonna di essere dispiaciuta per non aver aiutato Filippo con gli ultimi esami universitari. Lei, la laurea, avrebbe dovuto conseguirla giovedì 16 e aveva trascorso le ultime settimane organizzando la festa per la proclamazione. Al contrario, Filippo manifestava segni di profonda sofferenza, era apatico, mangiava poco e non aveva più voglia di uscire. Il padre di lei ha poi dichiarato che lui non si sarebbe mai rassegnato alla fine del loro rapporto.

La testimonianza del vicino di casa

Sulla sparizione di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta pendono ancora troppi interrogativi. Sembra, però, che il loro ultimo incontro sia stato piuttosto turbolento e che un vicino – che avrebbe assistito al loro confronto – avrebbe avvertito delle urla provenire proprio dalla loro direzione e avrebbe visto che qualcuno la stava trattenendo. A confermare, in parte, tale ipotesi è stato anche lo zio di Giulia, che quindi avrebbe urlato perché “qualcuno la stava trattenendo”. Che in auto, invece, ci fossero i due fidanzati rimane una supposizione.

Sono in corso gli accertamenti su alcune macchie di sangue, rinvenute a circa 6 chilometri dalla casa di Giulia, a Vigonovo, e repertate presso la zona industriale di Fossò. Qui, alle 23 di sabato, una cella aveva agganciato per l’ultima volta il cellulare di Filippo Turetta. L’orario sarebbe però incompatibile con quello riportato dal testimone, che ha parlato di una lite di fronte a casa della ragazza avvenuta intorno alle 23,15 circa. Le ricerche dei due ragazzi proseguono e si sono spostate oltre i confini del Veneto. La corsa della macchina sarebbe infatti stata intercettata nel trevigiano e ora si pensa che possano essersi spostati altrove. Le forze dell’ordine si stanno muovendo anche in Friuli Venezia-Giulia.