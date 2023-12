Ascolti tv del 6 dicembre: su Rai 1 il film con Stefano De Martino sfida Gerry Scotti

Fonte: Getty Images Stefano De Martino, nel cast de "Il giorno più bello": ascolti tv del 5 dicembre

Su Rai 1 alle 21.30 va in onda in prima visione il film Il giorno più bello. Protagonisti sono Luca e Paolo, ma nel cast c’è anche Stefano De Martino che si cimenta nel ruolo di attore. Canale 5 ribatte con Gerry Scotti che conduce Io canto generation.

Mentre Stefano De Martino fa sognare il pubblico più romantico e Gerry Scotti diverte col suo talent che ha tra i giurati Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, su Rai 3 Federica Sciarelli si occupa a Chi l’ha visto? dell’omicidio di Giulia Cecchettin prendendo in esame i documenti inediti e su Italia 1 Fiorentina e Parma si sfidano per la Coppa Italia.

Prima serata, ascolti tv del 6 dicembre

Il Giorno Più Bello, in prima tv su Rai 1, conquista 2.244.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Io Canto Generation va in onda per 2.736.000 spettatori con uno share del 18.4%. Ancora una vittoria per il programma Mediaset, sul quale l’azienda ha dimostrato di voler puntare moltissimo.

Su Rai 2 la terza puntata di Noi Siamo Leggenda trasmette per 717.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 l’ottavo di finale di Coppa Italia: Fiorentina-Parma piace a 1.548.000 spettatori con l’8.7%. Chi l’ha Visto? segna 1.808.000 spettatori pari all’11%. Su Rete 4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (5.9%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.630.000 spettatori con il 22.7% e Affari Tuoi è visto da 4.929.000 spettatori pari al 23.3% confermandosi leader di fascia. Su Canale5, dopo un’anteprima di 5 minuti dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.091.000 – 15%), Striscia la Notizia convince 3.367.000 spettatori pari al 15.9%.

Su Rai2 TG2 Post sigla 579.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre di Michele Emiliano totalizza 1.342.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole si prende 1.860.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Stasera Italia raccoglie 912.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 854.000 spettatori (4%) nella seconda parte.

Su La7, Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha raccolto 1.730.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 420.000 spettatori (2%). Sul Nove Little Big Italy da Budapest con Francesco Panella ma in replica ha raccolto 466.000 spettatori (2.3%). Su Iris Walker Texas Ranger sigla 408.000 spettatori (2%). Su La5 la replica di Uomini e Donne conquista 481.000 spettatori pari al 2.4% (Finale: 344.000 – 1.6%). Su Real Time Casa a Prima Vista viene scelto di 589.000 spettatori (2.8% di share).

Gli ascolti del preserale

Su Rai1 si conferma il grande successo di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, che ha ottenuto un ascolto medio di 3.055.000 spettatori pari al 21.6% mentre Reazione a Catena è visto da 4.166.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha convinto 1.940.000 spettatori (15%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.053.000 spettatori (19%).

Su Rai2, dopo TG Sport Sera a 558.000 spettatori e il 4.3%, Castle raduna 401.000 spettatori con il 2.5%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due totalizza 288.000 spettatori (1.6%) e Il Mercante in Fiera si ferma a 405.000 spettatori (2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raduna 501.000 spettatori (3.4%).

Freedom Pills ha totalizzato 458.000 spettatori (2.8%) e 448.000 spettatori (2.6%). C.S.I. Miami si prende 1.023.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.628.000 spettatori pari al 14.9%. Blob fa registrare 1.150.000 spettatori pari al 6% e Nuovi Eroi arriva a 944.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore registra 686.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 277.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Celebrity Chef raduna 340.000 spettatori (2%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 624.000 spettatori (3.8%).