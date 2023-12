Ascolti tv del 27 dicembre: Dumbo su Rai 1 sfida Gerry Scotti su Canale 5

Fonte: IPA Gerry Scotti

La settimana tra Natale e Capodanno è immersa ancora in una piacevole atmosfera natalizia, ricca di emozioni e la voglia di tornare bambini per risentire il fascino di queste giornate. Anche la programmazione tv segue il desiderio dei telespettatori. Rai 1 infatti continua con la messa in onda di film targati Disney e mercoledì 27 dicembre sceglie Dumbo. Mentre Canale 5 punta sul simpaticissimo Gerry Scotti alla conduzione di Io canto generation.

Rai 2 trasmette in prima tv la serie Il giro del mondo in 80 giorni, mentre Rai 3 punta su Uno sguardo dal cielo. Su Rete 4 va in onda Fuori dal coro. Su Italia 1 punta a conquistare tutti con il film diretto da Christopher Nolan Batman Begins.

Ascolti tv 27 dicembre: in aggiornamento dalle 10:00