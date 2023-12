Ascolti tv 26 dicembre: La Sirenetta sfida Al Bano a Santo Stefano

Fonte: IPA Stefano De Martino

La serata di Santo Stefano profuma ancora di Natale e la televisione italiana si veste dei suoi programmi più amati per adulti e bambini. Lo dimostra Rai 1, che trasmette il grande classico Disney La Sirenetta. Canale 5 risponde invece con uno dei personaggi più iconici della musica nostrana, Al Bano, trasmettendo Al Bano: 4 volte 20, spettacolo che festeggia i suoi 80 anni.

Anche Italia 1 punta su un film tutto natalizio: Una tata magica. Attesissimi invece i risultati di Stefano De Martino, che festeggia il suo onomastico con un irresistibile spettacolo su Rai 2 Da Natale a Santo Stefano. Rai 3 propone Alice e Peter, mentre Rete 4 manda in onda un classico senza tempo, con i volti amatissimi di due star di Hollywood, Julia Roberts e Hugh Grant, nelle atmosfere più romantiche di Londra, Notting Hill.

Prima serata, ascolti tv del 26 dicembre

Martedì 26 dicembre 2023, Ra i 1 trasmette La Sirenetta coinvolgendo 2.112.000 spettatori pari al 11.9%. Al Bano: 4 volte 20 (in replica) su Canale 5 trasmette per 1.876.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Rai 2 Da Natale a Santo Stefano, con la presenza travolgente di Stefano De Martino diverte 1.625.000 spettatori pari al 9,5% di share. Su Italia 1 Una tata magica fa ridere 1.208.000 spettatori pari al 7%. Su Rai 3 Alice e Peter in prima tv tiene attaccati al televisore 714.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete 4 la magia di Notting Hill fa innamorare (ancora una volta) un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 5,9% di share. Su La7 La pantera rosa conta 617.000 spettatori con uno share del 3,7%. Su Tv8 Una principessa a Natale conquista 644.000 spettatori con il 3,7%. Sul Nove Il domani tra di noi raccoglie 362.000 spettatori con il 2,2%. Sul 20 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re vede 477.000 spettatori con il 4%. Su Rai4 I Magnifici 7 arriva a 429.000 spettatori (2,5%). Su RaiMovie Jumanji – Benvenuti nella giungla sigla 353.000 spettatori con il 1,9%.

Access Prime Time: dati 26 dicembre 2023

Affari Tuoi su Rai 1 fa giocare 4.666.000 spettatori pari al 23,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia riesce a fare satira con una media di 3.129.000 spettatori con uno share del 16% (breve anteprima dal nome Striscia Tra Poco: .000 – %). Su Italia 1 La piccola principessa conta 727.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre trasmette per 1.408.000 spettatori (7,4%) e Un Posto al Sole incolla al video 1.561.000 spettatori (7,9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore fa innamorare 567.000 individui (3%). Su La7 In Onda interessa 1.303.000 spettatori (6,7%). Su Tv8 4 Hotel fa sognare 494.000 spettatori con il 2,6%. Sul Nove Little Big Italy (in replica) raccoglie 498.000 spettatori con il 2,6%.

Preserale, dati 26 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 vede un ascolto medio di 3.009.000 spettatori (20.1%) mentre Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni conquista 4.260.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida diverte 1.611.000 spettatori (11.3%) mentre Caduta Libera appassiona 2.417.000 spettatori (14.7%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (611.000 – 4.3%), il film I miei pasticci di Natale viene premiato 434.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag viene guardato da 501.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 le news dei TGR informano 2.515.000 spettatori con il 14.4%. Blob segna 1.161.000 spettatori con il 6.4% mentre Via dei Matti n°0 colleziona 1.082.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare affascina 378.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 Celebrity Chef fa sognare 374.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi offre di più? (in replica) registra 518.000 spettatori con il 3.1%.