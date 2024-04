Ascolti tv del 1 aprile: Stefano De Martino contro Terra Amara

Fonte: IPA Stefano De Martino

Chi ha vinto la sfida di ascolti in TV a Pasquetta? Il 1° aprile 2024 sono andati in onda film, show e inchieste, una ricca guida per allietare la Pasquetta degli italiani: su Rai1, il film Volami via, che ha visto come protagonista la storia di un giovane viziato e perdigiorno che cambia vita dopo un incontro con un adolescente gravemente malato. Su Rai2, invece, il ritorno di Stefano De Martino, con il suo comedy show Stasera tutto è possibile. Rai3 ha mandato in onda Presadiretta, con il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona. Prosegue Rai4 con Quarta Repubblica, Canale5 con la fortunatissima soap opera Terra Amara e su Italia1 un grande classico, ovvero Mamma ho preso il morbillo: vediamo i dati di ascolti in TV del 1° aprile 2024.

Prima serata, ascolti TV: Stefano De Martino contro Terra Amara

Nel giorno di Pasquetta, 1° aprile 2024, su Canale5 è andata in onda Terra Amara, che ha conquistato il 17,97% di share ottenendo ben 3.168.000; su Rai 1 il film Volami via ha ottenuto 2.563.000 telespettatori e uno share del 14,07%. Su Rai2, Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile ha totalizzato 2.002.000, 12,74%. Rai3, invece, con Presadiretta, ha ottenuto 1.303.000, 6,92%. Proseguiamo con Rete 4: Quarta Repubblica si è assestato su 680.000 telespettatori, share 4,83%. Invece, Italia 1 con il film Mamma ho preso il morbillo ha portato a casa 941.000 telespettatori, share 5,26%. Infine, ottimo risultato anche per Nove con Little Big Italy, condotto da Francesco Panella: 439.000 telespettatori, share 2,39%. Andiamo avanti con La7 e La torre di Babele: 623.000, 3,25%. Infine, Men in Black: International su Tv8 ha conquistato 472.000 telespettatori, share 2,69%.

Access Prime Time, ascolti 1° aprile 2024

Veniamo alla fascia di ascolti Access Prime Time. Come sempre, Amadeus con Affari Tuoi riesce a fare la differenza per Rai1: 5.036.000, 25,98%. Ma non è stato da meno Canale5 con Striscia la notizia, che ha visto il ritorno di Gerry Scotti e Michelle Hunziker: 5 3.240.000 telespettatori, share 16,78%. Proseguiamo con un grande classico, ovvero Un posto al sole su Rai3, 1.322.000, 6,78%. Ottimo risultato anche per Alessandro Borghese con 4 Ristoranti: 624.000 telespettatori, share 3,34%. Italia1 conferma il suo potere con NCIS: 1.170.000 telespettatori, share 6,13%. Per quanto riguarda Rete4, con Stasera Italia, si ferma a 574.000 telespettatori, share 3,02%. Rai3, con Blob, ha ottenuto 915.000 spettatori, con uno share intorno al 5,44%. Anche Generazione Bellezza ha continuato a mantenere lo share: 913.000, 5,08%. Invece, per La7 con Uozzap si registra un totale di 889.000 telespettatori, share 4,70%. Infine, Nove con Don’t Forget the Lyrics ha portato a casa 443.000 telespettatori, share 2,31%.

Preserale, ascolti tv 1° aprile 2024

Quali sono gli ascolti del preserale del 1° aprile 2024? L’Eredità è riuscita a registrare 2.936.000, 23,65% ne La sfida dei 7, per poi raggiungere un totale netto di ben 3.944.000, 27% di share. Veniamo a Canale5 con Avanti un altro!: anche in questo caso suddividiamo gli ascolti nel segmento Avanti il primo!, che ha totalizzato 1.646.000 telespettatori, share 13,71%, per poi raggiungere una media di 2.552.000, 18,12%. SWAT, invece, mandato in onda su Rai2, si è fermato a una media di 499.000, 3,01%. CSI, su Italia1, ha registrato poco più di 573.000 telespettatori, share 3,50%. Passiamo a Terra Amara su Rete4, che ha comunque conquistato ben 410.000 telespettatori, share 2,45%.