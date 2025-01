Sanremo 2025, Olly canta Balorda nostalgia. Di cosa parla la canzone

Fonte: Ufficio stampa Olly Olly

Olly torna emozionatissimo sul palco del Teatro Ariston per prendere parte al gruppo dei 30 Big in gara. La canzone, intitolata Balorda nostalgia, già dal titolo fa ben intendere atmosfere e tematiche che il cantante genovese è pronto a portare al Festival di Sanremo 2025 dopo una serie di successi importantissimi e un tour che ha registrato diversi sold out. Ma di cosa parla, esattamente, il suo brano per la kermesse?

Olly, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Sguardo sorridente, voce riconoscibilissima e la giusta determinazione per ricalcare il palco più ambito della musica italiana con una canzone che potrebbe entrare nel cuore degli spettatori. Balorda nostalgia è il brano presentato dal cantante per provare a ottenere uno dei primi posti della classifica del Festival di Sanremo 2025: una canzone, come suggerisce il titolo, che racconta una sensazione dolceamara.

Ed è proprio questo che il cantante genovese ha voluto sottolineare durante Sarà Sanremo, la serata condotta da Carlo Conti in cui, oltre a svelare i partecipanti ufficiali delle Nuove Proposte, il padrone di casa ha dato spazio ai Big pronti ad annunciare ufficialmente i titoli dei brani in gara.

In quell’occasione, Olly aveva spiegato che la nostalgia è una “sensazione nota alla gente di mare. Si può provare per qualcosa che si è vissuto o qualcosa che non si è vissuto”.

Di cosa parla “Balorda nostalgia”, la canzone di Olly

Balorda nostalgia, scritta da Olly e composta insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione, racconta quindi la nostalgia: un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa spesso fa un po’ male, motivo per il quale il cantante le attribuisce l’epiteto di balorda.

In questa ballad fatta “a modo suo”, Olly racconta le sensazioni nate da quei momenti in cui vorremmo tornare ad una fase della nostra vita pur sapendo che non è possibile che questa si ripeta, con la consapevolezza che quei momenti sono comunque stati “tutta vita”.

Olly, che non è volto nuovo a Sanremo, partecipa alla 75esima edizione della kermesse dopo un anno di grande successo: lo scorso autunno è uscito il suo secondo album, Tutta Vita, certificato platino, che si aggiunge all’oro del brano Quei Ricordi Là e al triplo platino del singolo Devastante.

All’interno dell’album svetta il singolo Per due come noi, in collaborazione con Angelina Mango, vincitrice uscente del Festival.

Ora, oltre all’entusiasmo e l’impegno per fare del suo meglio in Riviera, il cantante è pronto ad accogliere i fan in due tour che lo terranno occupato nel 2025 e nel 2026: Lo rifarò, lo rifaremo tour, già iniziato nell’inverno 2024, e il Tutta vita tour.

“Balorda nostalgia”, testo della canzone di Olly

