Olly torna con Tutta Vita: cosa sappiamo sul nuovo album

Fonte: Getty Images Olly

Olly è tornato. Il cantautore genovese pubblica Tutta Vita, un nuovo album prodotto da JVLY che abbraccia tutte le generazioni e racconta, in qualche modo, gran parte delle sue esperienze e di quelle delle persone che gli stanno accanto.

“Tutta Vita”, significato dell’album e collaborazioni

Si chiama Tutta Vita il nuovo album di Olly. Il cantante genovese, che ha scelto di lavorare con la produzione di JVLI, torna per raccontare ai fan i suoi ultimi due anni di esperienze, raccogliendo una collettività che parla non solo alla sua generazione, ma a tutti.

Un progetto disponibile da venerdì 25 ottobre e che, con 12 tracce, indaga un insieme di sensazioni provate da Olly e dalle persone vicine, ma che risuona come universale. L’album tocca la quotidianità, raccontando il bello e il brutto, riprendendo il significato del titolo. “”È una pacca sulla spalla, un modo per dirci che, anche quando le cose vanno male, è tutta vita, e le esperienze ci porteranno a qualcosa di nuovo” ha spiegato il cantante.

Presente, futuro e libertà sono solo alcune delle tematiche racchiuse in 12 tracce che omaggiano anche grandi nomi del passato, come Rino Gaetano e l’iconico brano Maledetta primavera, oltre che suonare come un progetto vero, autentico, senza grandi patinature.

Oltre alla collaborazione con JVLI, Olly ha lavorato anche con Angelina Mango ed Enrico Nigiotti. Due featuring ragionati, di cui il cantante è molto soddisfatto: “Sono state tutte spontanee, mai fatte a tavolino, spinte solo dal rispetto reciproco”.

Con Angelina, Olly canta Per due come noi, canzone che ha anticipato l’album che è già disco d’oro. Un brano che racconta le relazioni che caratterizzano la quotidianità di ciascuno e della complessità che da sempre le contraddistingue.

Con Enrico Nigiotti, invece, il cantante ha lavorato a Sopra la stessa barca: “È stato come trovare un fratello maggiore in un’ambiente, quello della musica, che più ci sto e meno mi piace. Quindi trovare persone di questo tipo è per me sempre un piacere enorme” ha raccontato. Il brano sarebbe dovuto essere destinato all’album di Nigiotti ma, alla fine, ha trovato spazio all’interno di Tutta Vita.

“Tutta Vita”, la tracklist del nuovo album di Olly

Ecco la tracklist completa di Tutta Vita:

È festa I cantieri del Giappone Per due come noi (feat. Angelina Mango) Quei ricordi là Noi che Devastante A noi non serve far l’amore Sopra la stessa barca (feat. Enrico Nigiotti) La lavatrice si è rotta Scarabocchi A squarciagola Il campione

I prossimi progetti di Olly

Dopo l’uscita del disco, Olly sarà impegnato nell’instore in cui incontrerà i suoi fan prima di tornare a cantare sui palchi con il suo Lo rifarò, lo rifaremo tour che partirà dal prossimo dicembre e toccherà buona parte delle principali città italiane.

Non resta che capire, poi, se ritroveremo il cantautore genovese sul palco del teatro Ariston: dopo la sua partecipazione a Sanremo 2023, Olly non nega la volontà di riprovare a far parte dei Big della kermesse prima o poi. La questione è tutta nelle mani di Carlo Conti.