Per due come noi, testo e significato del nuovo singolo di Angelina Mango con Olly

"Per due come noi" è il nuovo singolo di Olly in collaborazione con Angelina Mango: scoprite testo e significato del brano

Fonte: IPA Angelina Mango e Olly

Due tra le voci più interessanti del panorama musicale italiano si uniscono per un singolo all’insegna del romanticismo autunnale: parliamo di Olly e Angelina Mango, che hanno collaborato alla realizzazione del brano Per due come noi. La ballad, disposibile sulle principali piattaforme musicali da venerdì 6 settembre, anticipa il nuovo progetto solista del cantante ligure, passato da poco al management di Marta Donà. L’obiettivo? Sanremo 2025.

Il significato del brano “Per due come noi”

Il brano Per due come noi è frutto della collaborazione del rapper Olly e della cantante Angelina Mango, che lo hanno composto a quattro mani. La produzione è stata curata dai due artisti insieme a JVLI, mentre il videcolip musicale può contare sulla regia di Simone Peluso. Nonostante l’uscita ufficiale in radio e sulle piattaforme di streaming sia fissata per il 6 settembre, è disponibile già un’anteprima del singolo, che si annuncia come uno dei prossimi tormentoni autunnali.

Per due come noi parla delle relazioni che caratterizzano la quotidianità di ciascuno di noi e della complessità che da sempre le contraddistingue: che si tratti di amore, famiglia, amicizia o incontri brevi e casuali, il confronto con l’altro può sempre portare con sé crescita e cambiamento. Se da un lato si pone l’accento sul fatto che ciascun rapporto sia unico ed irripetibile, dall’altro è vero anche che spesso un sentimento, per quanto forte possa essere, potrebbe non bastare a tenere unite due persone.

Il testo di “Per due come noi”

Il testo di Per due come noi sarà disponibile nella sua versione integrale venerdì 6 settembre. Di seguito, una breve anteprima.

Per due come noi

Non ci sono favole

Due come noi

La smetti di piangere?

Per due come noi

Salutami i tuoi

E, sai, se ti guardassi con i miei di occhi

Non te ne andresti mai, ai-ai-ai-ai

Ma uno come me.

Il nuovo progetto di Olly

Dopo il successo del singolo Devastante, il rapper ligure Olly si appresta a concedere il bis proprio con Per due come noi, contando anche sulla presenza di Angelina Mango. Il brano è anche il primo registrato dall’artista dopo il passaggio al nuovo management con LaTarma di Marta Donà. Un’etichetta importante, che può vantare nella scuderia dei propri artisti anche Marco Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan e Holden. L’obiettivo (non dichiarato) per Olly pare quindi essere la partecipazione a Sanremo 2025, forte anche della nutrita compagine di star (e vincitori) che Marta Donà è riuscita a portare sul palco dell’Ariston. Per Federico Olivieri, ad ogni modo, non si tratterebbe della prima partecipazione: nel 2022 aveva esordito proprio nella kermesse tra le fila delle nuove proposte.

In attesa di scoprire se Carlo Conti deciderà di puntare sul promettente cantante ligure, Olly ha già annunciato anchel’inizio del suo Lo rifarò, lo rifaremo tour a partire dal prossimo dicembre. Per il momento, sono 13 le date confermate nei club, di cui 7 già sold out, organizzate da Magellano Concerti: