Scintillante, colorato e che cattura lo sguardo: il trucco di Aimee Lou Wood in White Lotus è il trend da copiare

Fonte: Getty White Lotus: come rifare il make up glitter di Aimee Lou Wood

È una delle serie più amate e senza alcun dubbio Aimee Lou Wood, che in White Lotus 3 interpreta Chelsea, ha dato il via a quello che è di fatto il make-up più cool da sfoggiare questa primavera.

La prima regola? Brillare. E non c’è nulla di meglio per farlo che applicare dei glitter che permettono di scintillare, proprio come quelli che sfoggia il personaggio che l’attrice britannica Aimee Lou Wood interpreta nella terza stagione della serie tv.

Tutto quello che dobbiamo sapere per ricreare anche noi il suo trucco in cui i glitter (e gli occhi) sono i protagonisti assoluti.

Aimee Lou Wood, i passaggi della make-up designer di White Lotus

Una cosa è certa: ci sono delle scelte di make-up che colpiscono subito lo sguardo e ci fanno venire voglia di replicarlo. Ancora di più se si tratta di un trucco veloce e di sicuro effetto come quello che l’attrice Aimee Lou Wood ha sfoggiato nella terza stagione dell’amatissima serie White Lotus.

A raccontare come l’ha creato è stata la make-up designer della serie, ovvero Rebecca Lynn che ha spiegato che è stato realizzato in soli 15 minuti, scegliendo due ombretti, di cui uno viola, che ha applicato su tutta la palpebra mobile, step successivo una passata di glitter (che possono essere modulati in base all’effetto che si desidera). Ultimi passaggi mascara nero e blush sulle guance.

Pochissimi prodotti per ricreare il make-up e sfoggiare un look di tendenza in cui gli occhi sono protagonisti assoluti. La truccatrice ha segnalato di aver utilizzato la palette Viseart Petites Pro Luxe Makeup (due colori mescolati), i glitter di Lemonhead e il Saie Dew Blush.

Come ricreare il trucco di Aimee Lou Wood in White Lotus

Scintillanti, al centro della scena e con un trucco che è il trend de momento: come possiamo ricreare il trucco di Aimee Lou Wood in White Lotus? La risposta è semplice: utilizzando prodotti simili, se si vuole della stessa tonalità, oppure optando per colorazioni che si adattano meglio al nostro incarnato.

L’unica regola da seguire è quella di brillare grazie ai glitter; quindi, non importa la sfumatura, ma che ci siano e siano ben visibili.

Il primo passaggio è quello dell’ombretto: la palette di Nyx Professional Makeup propone colori vivaci e ultra-pigmentati, non solo con il finish matte, ma anche brillante e metallizzato. Per seguire con cura i passaggi si dovrebbe stendere un ombretto acceso (o un mix di più colori) prima di passare ai glitter.

NYX Professional Makeup Palette ombretti con 16 colori ad alta pigmentazione

Ad alta pigmentazione anche i colori della palette di Makeup Revolution che promettono una lunga durata.

Makeup Revolution Palette ombretti con 15 colori ad alta pigmentazione

Passaggio successivo i glitter, che si possono trovare in diversi formati: basta selezionare quello che maggiormente si adatta alle proprie capacità e ai propri gusti. Quindi, ad esempio, si possono applicare quelli in gel, magari arricchiti da forme differenti come piccole stelle, lune ed esagoni. Aderiscono con facilità e vanno stesi dove si desidera. Asciugano in 15 minuti e sono di Aokito.

Glitter Aokito In gel e in sei colori differenti

Moon Glitter, invece, propone diverse tipologie di polvere scintillante e di dimensioni variabili, le confezioni si possono acquistare in tante colorazioni diverse accese, facili da applicare e da rimuovere.

Moon Glitter Spessi e olografici, di tante colorazioni diverse

È di Oulac, invece, l’ombretto liquido facilissimo da applicare e dal colore intenso, che regala un look metallico modulabile in base ai propri gusti personali. Anche questo si può scegliere in tante colorazioni differenti.

Ombretto liquido Oulac Per un trucco metallico e glitterato

I passaggi finali del trucco di Aimee Lou Wood in White Lotus

Concludono il make-up dell’attrice una passata di mascara e il blush. Per quanto riguarda le ciglia si può scegliere il Maybelline New York mascara Sky High, che promette di volumizzare e allungare.

Maybelline New York mascara Sky High Mascara che allunga e rende più voluminose le ciglia

Oppure I Love Extreme di Essence, per un volume estremo e ciglia allungate e curvate. In questo caso si acquistano tre confezioni a un prezzo davvero piccolo.

Mascara Essence I love Extreme tre confezioni di mascara

Tra i blush che colorano le gote, infine, si può optare per quello liquido di Elf a lunga tenuta e altamente pigmentato, che crea un finish delicato, sfumabile e modulabile.

Blush Elf A lunga tenuta e altamente pigmentato

Luminoso e idratante il Gel Serum Blush di Revlon, che regala un colore naturale e guance rimpolpate, ha la formula leggera, è facilmente sfumabile e modulabile e ha un finish luminoso. Perfetto per brillare.

Gel Serum Blush di Revlon A lunga tenuta e altamente pigmentato

