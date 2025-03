Il correttore cancella età più venduto ora nelle versioni anti rossori e anti occhiaie

Fonte: iStock Il correttore più amato ora anche in versione anti rossori e anti occhiaie

Impossibile non conoscerlo, impossibile non amarlo! Il correttore “Il Cancella Età” di Maybelline New York è da tempo un punto di riferimento nel mondo del make-up, amatissimo per la sua capacità di coprire occhiaie e piccole rughe con una sola passata, senza appesantire e mantenendo un finish luminoso e levigante. La sua formula contiene bacche di Goji, note per le loro proprietà antiossidanti, e Haloxyl, un attivo che aiuta a ridurre la visibilità delle occhiaie e delle borse sotto gli occhi.

Inoltre, con l’aiuto dell’applicatore micro-cancellante in spugna ricoperta da migliaia di microfibre, è possibile applicare facilmente il prodotto e sfumarlo finché non si fonde completamente con la pelle.

Recentemente, la gamma è stata ampliata con l’introduzione di nuove tonalità e correttori colorati, pensati per rispondere alle diverse esigenze di correzione del viso, specifici per la tecnica del “color correcting”:​



Verde : neutralizza i rossori, ideale per coprire imperfezioni come brufoli o couperose.​

: neutralizza i rossori, ideale per coprire imperfezioni come brufoli o couperose.​ Lilla : regola visibilmente la pelle gialla, garantendo un aspetto uniforme e naturale:

: regola visibilmente la pelle gialla, garantendo un aspetto uniforme e naturale: Pesca: contrasta le occhiaie bluastre e dona luminosità alle pelli più spente.

Vediamo come utilizzarli nel dettaglio e quali scegliere a seconda della problematica della pelle da minimizzare.

Correttore verde Cancella Età di Maybelline New York

Il correttore “Il Cancella Età” di Maybelline New York nella colorazione verde è ideale su pelle con rossori diffusi, brufoli e imperfezioni, couperose o rosacea ma anche su nasi arrossati (ad esempio, da freddo o allergie). Il verde è il colore complementare del rosso, quindi aiuta a bilanciare e attenuare tutte le discromie dai toni rossastri.

Come applicarlo?

Usa poco prodotto solo sulle zone arrossate, evitando di applicarlo su tutto il viso.

Sfumalo bene con una spugnetta o un pennello.

Copri con un correttore beige o il tuo fondotinta per uniformare il colorito.

Fissa con una cipria per un risultato naturale e a lunga tenuta.

Goditi la tua pelle uniforme, meno arrossata e più equilibrata senza temere di attivare nuove infiammazioni: il correttore Cancella Età di Maybelline è perfetto per pelli sensibili e la formula è non comedogenica.

Correttore lilla Cancella Età di Maybelline New York

Un correttore lilla serve a illuminare l’incarnato spento e neutralizzare il giallo della pelle. Infatti il giallo viene neutralizzato dal viola/lilla, quindi questo correttore è perfetto per contrastare il tono giallastro della pelle.

Sceglilo se hai una carnagione spenta e opaca, con sottotono giallo o olivastro ma anche se hai delle macchie giallognole o zone tendenti al giallo.

Come utilizzarlo?

Applica piccole quantità nelle zone da illuminare (zigomi, centro della fronte, arco di Cupido).

Sfumalo bene con l’apposita spugnetta o aiutati le dita per un effetto naturale.

Se necessario, aggiungi un correttore beige o fondotinta sopra per uniformare.

Fissa con una cipria per garantire la durata.

La pelle risulterà più luminosa, fresca e radiosa!

Correttore pesca Cancella Età di Maybelline New York

Anche il correttore pesca di Cancella Età di Maybelline sfrutta la teoria dei colori complementari: il blu/viola (tipico delle occhiaie marcate) è neutralizzato dalle tonalità aranciate/pesca perché si trovano su lati opposti del cerchio cromatico. Un correttore pesca serve principalmente a neutralizzare le occhiaie bluastre o violacee e a dare luminosità al viso, specialmente sulle pelli spente o con discromie grigiastre. Può essere un valido alleato anche su macchie scure o iperpigmentazione in quanto aiuta a correggere discromie brune o grigiastre.

Applicalo così:

Applica il correttore pesca direttamente sulle occhiaie o sulle zone da correggere.

Sfumalo bene con un pennello, una spugnetta o le dita.

Sovrapponi un correttore beige o del tuo tono di pelle per un effetto naturale.

Fissa con una cipria per farlo durare tutto il giorno.

Vedi subito il tuo sguardo più fresco, luminoso e senza segni di stanchezza!

E tu quale proverai?

