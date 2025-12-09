Il correttore cancella età più venduto diventa gift set insieme al mascara best seller. È il regalo perfetto

Il regalo perfetto esiste ed è un set che può fare la felicità di tutte noi. Infatti ci regala lo sguardo più intenso, favoloso e sensazionale che possiamo desiderare, il tutto grazie a una combo di prodotti bestseller e amatissimi.

Stiamo parlando della confezione regalo di Maybelline Make-up in the city 2025 che contiene il correttore cancella età, davvero iconico, e il mascara Lash Sensational. Oltre a questo c’è anche una comoda pochette da portare sempre con sé con tutti i prodotti necessari per essere favolose e per un veloce ritocco durante la giornata. E ora lo possiamo comprare con uno sconto del 39% sul prezzo consigliato, da mettere sotto l’albero per noi oppure da regalare a qualcuno di speciale.

Offerta
Maybelline Make-up in the city 2025
Maybelline Make-up in the city 2025
Pochette, mascara e correttore cancella età
9,77 EUR −12% 8,57 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Cosa contiene il regalo perfetto

Per avere un trucco favoloso bastano solamente due prodotti: un correttore modulabile per rendere l’incarnato più omogeneo e un mascara per focalizzare l’attenzione sullo sguardo.

Ed è quello che ci offre il set Maybelline Make-up in the city 2025 che contiene al suo interno una pochette fluffy e due prodotti iconici del brand.

Come il correttore liquido cancella età, ideale per coprire le occhiaie, i segni dell’età e le imperfezioni. Ha tanti aspetti fantastici come il fatto di essere facilmente modulabile e di avere un applicatore molto pratico: basta ruotarlo per far uscire il prodotto che si può picchiettare direttamente con la spugnetta dove ci serve. Un altro aspetto favoloso di questo correttore sta nel fatto che è arricchito con bacche di goji e haloxyl.

Decisamente immancabile anche il mascara, che promette di dare volume e rendere nere anche le ciglia più sottili, con un effetto finale a ventaglio, volume e definizione proprio come abbiamo sempre desiderato. E alla fine le nostre ciglia appaiono come se fossero state moltiplicate.

Il tutto a meno di dieci euro: un regalo a un prezzo piccolissimo ma super apprezzato per l’efficacia del risultato finale.

Trucco perfetto con due prodotti

Abbiamo poco tempo e non vogliamo rinunciare al make-up? Oppure non abbiamo voglia di truccarci ma necessitiamo di un piccolo aiutino per risultare favolose? Il set di Maybelline Make-up in the city 2025 è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere semplicemente fantastiche.

Dopo aver fatto la skincare, infatti, possiamo applicare il correttore nei punti in cui presentiamo discormie o piccole imperfezioni: come nella zona intorno agli occhi o al naso, oppure su una brigolina. Dopo averlo picchiettato fino a farlo uniformare con il resto della pelle, possiamo passare allo sguardo.

Per evidenziarlo, infatti, può bastare una generosa passata di mascara che non solo vada a scurire e a definire le ciglia, ma anche a rendere gli occhi magnetici grazie a ciglia più voluminose. E così abbiamo il make-up perfetto con due semplici prodotti, quelli che troviamo nel set regalo di Maybelline.

Gli altri set Maybelline

Ci sono anche altri favolosi set con pochette da provare come quello che contiene il correttore e l’acqua micellare bifasica, che va a eliminare trucco, impurità e residui su viso, occhi e labbra. Inoltre, è idratante e lenitiva.

Maybelline Make-up in the city 2025
Maybelline Make-up in the city 2025
Con acqua micellare bifasica
9,77 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Un’alternativa ce la offre il cofanetto con mascara volumizzante Lash Sensational e matita nera che definisce e intensifica lo sguardo, con una texture favolosa che risulta molto scorrevole oltre al fatto di essere particolarmente pigmentata.

Si trova anche l’opzione con il mascara Sky High.

La combo labbra, invece, è composta da un set che contiene un lucidalabbra colorato e idratante, che si può modulare e che protegge a lungo. A questo si aggiunge una matita morbida, cremosa e scorrevole. Ovviamente con pochette inclusa.

Maybelline Make-up in the city 2025
Maybelline Make-up in the city 2025
Con lucidalabbra colorato e matita
20,09 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

