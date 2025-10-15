Pratico, facile da applicare, alleato beauty in ogni momento della giornata: quando pensiamo al make-up ci focalizziamo su prodotti che possiamo portare sempre con noi per un veloce ritocco, che ci semplificano la vita e che ci possono aiutare quando ne abbiamo bisogno. Tra questi ci sono i fondotinta in formato stick: li possiamo tenere in borsa o nello zaino, per averli sempre a disposizione.
Capita, infatti, che durante la giornata il nostro trucco perda di efficacia, soprattutto se è stata particolarmente intensa, oppure di aver bisogno di sistemarlo al volo perché gli impegni si protraggono più del previsto: in questi casi avere un fondotinta in formato stick a portata di mano è la soluzione per ogni esigenza.
12 prodotti tra cui scegliere e da portare sempre con noi per truccarci (o sistemarci) quando vogliamo noi.
Indice
Fondotinta stick: il formato classico da portare in borsetta
Sono pratici, comodi, occupano pochissimo spazio e promettono di svoltarci l’applicazione del make-up: sono i fondotinta in formato stick e sono gli alleati di bellezza da portare tutto il giorno con noi. Anche in palestra e in piscina, per truccarci nuovamente alla fine dell’allenamento usando un prodotto comodo da applicare e veloce.
Tra i più amati (ha oltre 20mila recensioni) c’è Pan Stik di Max Factor: piccolo prezzo, massimo risultato. Si può utilizzare su tutto il viso, oppure per il contouring o come correttore ed è tutto quello che stavamo cercando per ritocchi on-the-go. Si stende facilmente grazie a una texture cremosa e la coprenza si può modulare.
È di Songvision ed è 3 in 1 andando a combinare fondotinta, balsamo e correttore: questo prodotto è arricchito con estratti idratanti, uniforma e attenua le imperfezioni. La copertura finale risulta naturale e traspirante.
Ha il pennello incorporato il fondotinta in stick proposto da Eonfave, è 2 in 1, impermeabile e a lunga durata. Formulato in maniera da essere idratante, per un finish luminoso e a lunga durata.
Catlinez propone un prodotto 2 in 1: si può utilizzare come correttore e da una parte si trova il prodotto, mentre dall’altra c’è un pennello morbido a forma di M. Ovviamente è pensato per correggere, ma nulla ci vieta di utilizzarlo come fondotinta, tra le altre cose è resistente ad acqua e sudore.
Pratici e piccoli: i fondotinta in stick da tenere in borsetta
La soluzione salva make-up da avere sempre a portata di mano ce la offrono quei fondotinta in stick di piccole dimensioni, adatti per essere portati in borsa e utilizzati in ogni momento della giornata. Per essere sempre favolose, appena ne abbiamo bisogno: capita infatti di dover gestire impegni imprevisti e aver bisogno di ritocco al volo.
Ecco che prodotti come quello di Stargazer sono la risposta che stavamo cercando. Di piccole dimensioni, professionale, è facile da usare e promette di regalare una copertura perfetta.
Si può utilizzare in tantissimi modi diversi il fondotinta in stick di Essence: la sua coprenza è naturale, la formula cremosa, mentre il finish è matte. Ed è favoloso anche come bronzer, per il contouring e per illuminare.
La coprenza la decidiamo noi sulla base di quanto prodotto utilizziamo: il fondotinta in stick di Boobeen ha una texture morbida, che lo rende facilissimo da stendere e che si adatta a tutte le tipologie di pelle. Per un make-up veloce in ogni momento della giornata.
Trucco dove e quando vogliamo: i prodotti da provare
Sogniamo un trucco perfetto da mattina a sera, di poter correggere le imperfezioni appena ne abbiamo necessità e di essere favolose in ogni momento della giornata? Per non farci trovare impreparate di fronte a impegni o appuntamenti imprevisti, la soluzione che stavamo cercando ce la offrono i fondotinta in stick.
Anche alcuni dei marchi più amati hanno dato vita a prodotti da provare. Come Maybelline con Lifter Stix, disponibile in sei tonalità differenti, uniforma il tono della pelle, regala un aspetto naturale e ha una formula leggera e morbida. Si può utilizzare anche per il contouring miscelando più colorazioni in contemporanea.
Dello stesso brand c’è Superstay, anche questo multiuso che copre, corregge e regala un effetto contouring naturale. Adatto a chi cerca una formula opacizzante, se questo non bastasse ha una comoda spugnetta per applicare il prodotto in modo semplice e veloce.
L’Oréal Paris propone Infaillible: si tratta di un fondotinta coprente che offre un risultato a lunga tenuta e modulabile in base alle esigenze. È leggero, cremoso e pigmentato, adatto a chi cerca un prodotto che non appesantisce o unge.
Defence Cover, invece, è quello proposto da Bionike: si può usare come fondotinta o come correttore e restituisce un incarnato che appare levigato a lungo. La formula è waterproof e resistente al sudore, ideale nelle giornate particolarmente impegnative in cui abbiamo bisogno di un make-up resistente e perfetto.
Infine è di Neve Cosmetics il fondotinta in stick con formula coprente, ma leggera e sfumabile: offre un finish matte-vellutato per un viso favoloso e un incarnato uniforme. Ha una spugnetta integrata e tra gli ingredienti presenta: crusca di riso, olio di baobab e olio di oliva.
