Compatto, perfetto per ritocchi on-the-go- il Pan Stik di Max Factor è il fondotinta perfetto per chi cerca un prodotto versatile

Fonte: IPA Ho provato il fondotinta per un trucco perfetto: la recensione

È il prodotto che semplifica la vita: lo stendi con facilità, va a coprire le imperfezioni e le discromie, regala un effetto naturale all’incarnato ed è modulabile.

Si tratta del fondotinta compatto Pan Stik di Max Factor: un alleato di bellezza multiuso, dal momento che può essere utilizzato anche come correttore e per il contouring: insomma il mai più senza che tutte noi siamo pronte a inserire nella nostra make-up routine, perché ci permette di essere favolose, ma senza dover spendere troppo tempo nella preparazione.

E infatti l’ho provato, attirata dalla possibilità di truccarmi velocemente e di usare un prodotto di qualità, versatile e perfetto anche per ritocchi on-the-go.

Ed è diventato il mio alleato per un make-up veloce e d’effetto.

Offerta Max Factor Pan Stik Fondotinta compatto in stick e multiuso

Il fondotinta compatto per chi cerca un prodotto versatile

Lo puoi portare in borsa per un ritocco veloce, grazie al pratico formato che rende più facili i ritocchi on-the-go. Se questo non bastasse ha una texture favolosa, che si fonde facilmente con l’incarnato e che risulta morbida, facile da stendere e da modulare in base ai propri bisogni: per me questo fondotinta compatto è stato sin da subito il prodotto di cui avevo bisogno.

Si adatta alla perfezione con la mia pelle, è indicato in maniera particolare per quelle normali e secche, va a coprire le imperfezioni e a uniformare secondo il bisogno.

Basta una piccola passata per avere una copertura media, ma se si aggiunge ancora un po’ di prodotto diventa ancora più efficace. Il finish è satinato e il viso risulta luminoso. Insomma, il trucco c’è ma non si vede e si evita l’effetto maschera.

Offerta Max Factor Pan Stik Fondotinta compatto in stick e multiuso

L’aspetto che più ho apprezzato di questo prodotto è che nelle giornate in cui la pelle risulta più bella lo si può utilizzare anche solo per andare a correggere piccole imperfezioni, oppure a schiarire la zona del contorno occhi: proprio come si farebbe con un correttore.

Tutte le buone ragioni per provare il fondotinta Pan Stik: la mia recensione

Facilissimo da usare, dura a lungo e si può applicare nella maniera più adatta per il proprio viso e per i risultati che si vogliono ottenere: come un correttore per aree specifiche del volto, come fondotinta medio dopo una sola passata, con un’alta coprenza se si va a insistere con le quantità.

Questo sono solo alcune delle buone ragioni che mi hanno spinta ad acquistare Pan Stik di Max Factor, ma non solo: perché, per una persona che non ha troppo tempo e voglia da dedicare al make-up, è la soluzione perfetta.

A questo si aggiunge il fatto che è anche facile da applicare: si passa direttamente sul viso, in particolare su guance, naso, mento e fronte e poi si va a sfumare con le dita (oppure con pennello o spugnetta), bastano un paio di secondi per avere la base make-up pronta.

Ho notato sin da subito che si fonde alla perfezione con la pelle del viso, senza risultare pesante, ma amalgamandosi con il mio incarnato e restituendo un effetto estremamente naturale.

E se in inverno si può andare a insistere per uniformare, d’estate è l’alleato perfetto per chi desidera un piccolo ritocco. Trovo che il formato da borsetta sia pratico e facile da portare, inoltre – se durante la giornata mi accorgo di aver bisogno di una piccola passata – posso intervenire con facilità e velocemente.

A tutto questo si aggiunge che il prezzo è davvero competitivo: con lo sconto del 53% lo compri a soli 4,10 euro e non potrai più fare a meno.

Offerta Max Factor Pan Stik Fondotinta compatto in stick e multiuso

Vuoi conoscere nuovi prodotti, offerte, trend? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza e resta aggiornata.