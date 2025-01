Con oltre 36mila recensioni, questo primer viso è quello che ti serve per un make-up impeccabile

Un must have di ogni make-up. Il primer viso è un vero alleato per la pelle e il prodotto da avere lo trovate su Amazon

Se si parla di prodotti must have e che ognuna di noi dovrebbe utilizzare per garantirsi un trucco impeccabile e a lunga durata, il primer viso è senza dubbio uno di quei cosmetici immancabili ma che, ironia della sorta, vengono troppo spesso sottovalutati se non addirittura ignorati.

Ma attenzione, perché per una base trucco a regola d’arte e che duri per tutta la giornata, il primer viso è il vostro migliore amico e vale la pena utilizzarlo sempre. Soprattutto se ci si può affidare a un prodotto gettonatissimo e low cost, il Power Grip Primer di e.l.f., perfetto da introdurre subito tra gli step della vostra skincare e che vi garantisce un make-up long lasting e dal finish ottimale.

A cosa serve il primer viso

Scopo del primer viso, infatti, è quello di creare una base per il trucco, che vada a minimizzare i pori della pelle, uniformare l’incarnato, prevenirne la lucidità e riequilibrare la pelle grassa. Un prodotto che, una volta applicato prima di qualsiasi altra tipologia di make-up, vi garantisce una pelle levigata, compatta e liscia, una base viso praticamente perfetta su cui applicare il fondotinta, che invece ha lo scopo di minimizzare eventuali discromie o imperfezioni della pelle, ottenendo un colore omogeneo su tutto il viso.

Un prodotto che, quindi, non può mancare tra gli step del vostro beauty look e non può essere sostituito. Ma che è bene imparare a usare, scegliendo il primer viso migliore e garantendovi un make-up ad effetto wow assicurato.

Perché scegliere il Power Grip Primer di e.l.f.

E se si tratta di scegliere il primer viso migliore, ecco che un aiuto ci arriva dalle oltre 36mila recensioni ottenute da un prodotto low cost e che potete trovare su Amazon, il primer viso di e.l.f. Un primer leggero, diventato virale grazie a TikTok e ai tanti video che ne mostrano l’efficacia e l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Si tratta di Power Grip Primer di E.l.f., un prodotto idratante in gel, e che prepara la pelle al make-up, facilitandone l’adesione e regalando al viso un finish naturale e un incarnato levigato e luminoso.

Un primer viso che contiene ingredienti utili alla pelle, come l’acido ialuronico, che trattiene l’idratazione e rimpolpa la cute, donandole massimo benessere e rendendo la resa del make-up praticamente perfetta. Una composizione che leviga la cute e che ne migliora l’aspetto, donandovi una sensazione piacevole al tatto per tutto il giorno.

Un primer che, come detto, contiene acido ialuronico e niacinamide, e che si adatta a ogni tipologia di pelle, risultando rinfrescante e dal tocco leggero sulla cute, senza seccarla ma trattenendone la corretta idratazione, anche in caso di pelle secca. E senza nemmeno aumentare l’untuosità delle pelli grasse o miste, poiché formulato a base di acqua e senza oli.

Come si usa il primer viso di e.l.f.

Un primer viso rimpolpante, che trattiene il make-up senza opacizzare la pelle, ma lasciandole un piacevole luminosità. E che è facilissimo da applicare. Vi basterà picchiettarlo con la punta delle dita direttamente sul viso, come fosse un siero, e sarà il calore delle dita stesse a permettere al prodotto di fondersi con la pelle, garantendovi un’applicazione facile, comoda e uniforme.

Cosa importante per una resa ad hoc, poi, è attendere 30 secondi prima di applicare il trucco. Un piccolo accorgimento che donerà al vostro viso l’aspetto e il make-up che avete sempre sognato.

