Glass skin, abbiamo trovato il fondotinta per “pelle effetto vetro” più virale su TiktTok (e primo in Corea)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos fondotinta cushion coreano

Abbiamo finalmente trovato il fondotinta cushion (coreano) più virale di TikTok che ha fatto impazzire star e creators esperti di beauty. Si tratta del TirTir Cushion Foundation, disponibile su Amazon ad un prezzo super. Il prodotto, primo in Corea, assicura una tenuta favolosa e un effetto glass skin, in più è semplicissimo da usare.

Che cos’è il fondotinta cushion?

Ma andiamo per ordine: cos’è un fondotinta cushion? Questa tipologia di fondotinta ha conquistato le donne coreane che hanno fatto della perfezione della pelle del viso un vero e proprio culto.

Il segreto del TirTir Cushion Foundation infatti non sta solo nella formulazione, ma anche nella presenza di un cuscinetto in lattice intriso di prodotto.

Come si usa il fondotinta cushion coreano?

Basta una semplice pressione, con le dita oppure con una spugnetta, per ottenere la giusta quantità di fondotinta. La texture è fluida ed è facilmente modulabile.

Il bello di questo fondotinta cushion è che unisce la praticità dei prodotti compatti con l’estrema freschezza di quelli fluidi. Picchiettando una volta (con quello che le coreane chiamano il gesto del “tap tap”) si ottiene un colorito nude e sano, mentre picchiettando ancora si realizza una maggiore copertura e un effetto “pelle di vetro”.

Quanto dura un fondotinta cushion coreano?

Il fondotinta cushion coreano garantisce una lunga durata. Puoi applicarlo la mattina e durerà per tutto il giorno. Inoltre consente di effettuare nel corso della giornata dei piccoli ritocchi, soprattutto nelle aree che ne hanno più bisogno come la zona T e gli angoli del naso, maggiormente soggetti ad arrossamenti.

Qual è il fondotinta migliore?

Il TirTir Cushion Foundation è senza dubbio nella lista dei fondotinta migliori. Non a caso in Corea è il più utilizzato, grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Copre alla perfezione inestetismi, rossori e macchie, garantendo una lunga durata e lasciando la pelle luminosa.

Il suo “effetto filtro” è favoloso sul viso, grazie ad una texture fluida, ma coprente. In più se lo usi anche durante il giorno non ti sporchi le mani: un dettaglio senza dubbio da non tralasciare e che lo rende super pratico.

Quale fondotinta copre le rughe del viso?

Il TirTir Cushion Foundation è apprezzatissimo anche per la sua capacità di coprire in modo eccezionale le rughe del viso e i segni del tempo. Non a caso è un ottimo fondotinta da usare dopo i 50 anni, come segnalano le numerose recensioni positive su Amazon e quelle su TikTok dove è super virale.

In più il fondotinta cushion è il migliore per pelli secche perché – come segnalato – ha la capacità di unire l’efficacia di un prodotto compatto con la leggerezza di quello fluido.

Come faccio a capire che colore di fondotinta usare?

Vuoi provare il TirTir Cushion Foundation, ma non sai che colorazione scegliere? La regola da seguire quando scegli il colore del fondotinta è di optare per quello più vicino alla carnagione oppure più scuro.

Ad esempio se hai un incarnato rosato punta su un fondotinta beige. Il colore rosa-beige, invece, è perfetto per correggere al meglio un colorito tendente al giallastro. Per una pelle scura invece la nuance ideale è l’albicocca.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram