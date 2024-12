Il primer che cancella i pori è virale e con lo sconto puoi provarlo anche tu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il prodotto beauty più virale del momento è il primer cancella pori e ora puoi provarlo anche tu! Si tratta del primer Wet n Wild che promette di regalare una pelle favolosa, minimizzando le piccole imperfezioni e opacizzando alla perfezione.

Il prezzo è decisamente piccolo e ora è anche in sconto a meno di 5 euro. L’occasione perfetta per provarlo, seguendo l’esempio delle creators più famose che si sono lasciate conquistare da questo prodotto rivoluzionario.

Su Amazon infatti il primer Wet n Wild costa 4,90 euro con uno sconto che rende questo prodotto virale assolutamente imperdibile.

Come nascondere i pori dilatati con il trucco

Scegliere un primer opacizzante e perfezionante è il modo migliore per nascondere i pori dilatati con il trucco. Il primer Wet n Wild funziona proprio così: crea una base che consente di sfumare le imperfezioni, riducendo i pori dilatati grazie ad un effetto soft-focus.

Permette dunque di sigillare i pori e opacizzare la pelle, prolungando la durata del trucco. La formulazione è arricchita con degli illuminanti naturali, come i fiori di Jeju e l’estratto di uva spina, che consentono di idratare in profondità la pelle del viso, preparandola all’applicazione del fondotinta.

Inoltre non contiene siliconi e aiuta a creare una base trucco che sia leggera.

A cosa serve il primer viso

Il primer viso è un prodotto essenziale, soprattutto se scegliamo Wet n Wild che consente di cancellare i pori. Aiuta infatti a controllare la lucidità e consente di far aderire il fondotinta bene al viso.

Inoltre agisce meglio della cipria, permettendo di tenere sotto controllo la pelle oleosa e tendente alla lucidità. Un prodotto prezioso in tutte le stagioni, sia d’estate che d’inverno, per proteggere la pelle e per avere un trucco favoloso in pochi semplici step.

Quando va messo il primer sul viso

Il primer che cancella i pori può fare davvero la differenza nel tuo make up. Si tratta di un prodotto fondamentale per far durare a lungo il trucco, facilitandole l’applicazione e creando una vera e propria barriera fra la pelle del viso e il make up.

Non solo minimizza i pori, ma opacizza, previene le lucidità e aiuta a riequilibrare la pelle grassa. Va dunque applicato come ultimo step della skincare routine e come primo step della make up routine.

Come si usa il primer sul viso

La forma in stick rende il primer Wet n Wild semplicissimo da usare, proprio come una sorta di “gomma cancella pori”. Procedi così: quando la crema viso si sarà assorbita completamente passa al primer.

Inizia dalla zona centrale del viso, applicando uno strato leggero e utilizzando dei movimenti circolari. Non ti servono un pennello oppure una spugnetta, ti basterà il formato stick.

Quando il prodotto si sarà asciugato bene potrai passare all’applicazione del fondotinta. Tutto qui! L’applicazione è semplicissima e il risultato davvero wow!

