Questo primer/siero viso 2 in 1 con SPF è il prodotto perfetto per proteggere il tuo viso ogni giorno

Con le prime giornate di vero sole della primavera, la necessità di proteggere la pelle del viso dagli effetti dannosi dei raggi UV diventa ancora più importante del solito. E la buona abitudine che tutte dovremmo avere di applicare sempre e in ogni momento dell’anno una crema viso con SPF integrato deve rientrare negli step base della vostra skincare quotidiana senza nessuna eccezione.

Se però volete unire protezione a praticità, ma anche ad altissime performance, ecco che da Nivea arriva un prodotto che diventerà un vero must have della vostra skincare, un primer/siero viso 2 in 1 con SPF 50 integrato, che non solo protegge la pelle dal sole, ma che allo stesso tempo la idrata, la leviga e crea una base perfetta per il vostro make-up. Come dire, un prodotto che già solo dalle premesse vale la pena provare e che trovate in sconto su Amazon. Si tratta di 2in1 Primer UV Serum quotidiano di Nivea Sun.

I benefici del siero 2in1 Primer UV Serum di Nivea Sun

Un siero viso che agisce come protezione solare ma anche come primer viso, riducendo gli step della vostra skincare routine, alleggerendo il vostro volto dall’applicazione di più prodotti, ma garantendovi di avere tutti i benefici che avreste normalmente con l’uso quotidiano dei vostri classici cosmetici.

Un siero 2in1 che svolge la stessa funzione di una protezione solare viso 50+ dalla texture uguale a quella di un siero appunto, che vi protegge efficacemente dai danni dei raggi solari e che, allo stesso tempo, vi dona una pelle morbida e levigata, perfetta per ottenere una stesura impeccabile e facilitata del make-up e una durata H24 grazie alla sua funzione di primer viso.

Un prodotto dal finish leggero, dalle formulazione delicata e invisibile, che si assorbe immediatamente dopo l’applicazione e che consente alla pelle di respirare. Ma sempre con un boost di protezione che dura per tutto il giorno.

Com’è fatto il siero 2in2 di Nivea Sun

Un siero 2in1 effetto primer arricchito con acido ialuronico a doppio peso molecolare, che gli consente una maggiore penetrazione e idratazione, e con l’aggiunta di Licochalcone A, che agisce contro lo stress ossidativo e che protegge la pelle dall’interno.

Un plus di benefici che schermano la pelle dai problemi causati dai raggi UV, come il precoce invecchiamento cutaneo, andando a creare una barriera protettiva che allo stesso tempo vi permette di idratare la pelle e di creare una base viso perfetta per accogliere i vari prodotti make-up che siete solite utilizzare. Come dire, un siero/primer/crema solare assolutamente da provare e da avere tra i propri prodotto must have della primavera e della prossima estate.

Come si usa il siero 2in1 di Nivea Sun

Un siero da applica generosamente su viso, collo e orecchie, per una protezione ad ampio raggio, e da usare dopo la detersione, il tonico viso e le normali creme idratanti viso e contorno occhi. Applicando poi uno strato di questo siero 2in1 e proseguendo il tutto con il vostro make-up.

Un prodotto facile da usare e dalle alte performance, che vi aiuta a donare massima protezione alla pelle e che vi garantisce un beauty look impeccabile per tutto il giorno.

